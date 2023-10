Nuovo Škoda Kodiaq: più muscolare, spazioso e sostenibile

Con uno spettacolare evento organizzato a Berlino, in una stazione della U-Bahn mai utilizzata per la circolazione della metropolitana, Škoda Auto ha presentato la seconda generazione del suv Kodiaq che progett arriverà nelle concessionarie nel secondo trimestre del 2024.





Questo modello di successo, che era stato lanciato nel 2016, porta in un segmento commercialmente sempre molto vivace un nuovo approccio stilistico e funzionale, spostando verso l'alto l'asticella non solo per immagine (nuovo Kodiaq strizza l'occhio al mondo premium) ma anche per sostenibilità ed 'efficienza.

Per Klaus Zellmer ceo di Škoda Auto il nuovo suv di punta del brand "ha tutto ciò che occorre per continuare il successo del primo Kodiaq e porta le caratteristiche di Škoda, che i nostri clienti tanto apprezzano, a un livello superiore con più spazio, più funzionalità e più efficienza".

La nuova generazione di Kodiaq "rende l'esplorazione quotidiana ancora più gratificante" e lo fa "con innovazioni come gli Smart Dial e gli eleganti materiali interni, insieme agli elementi del nostro linguaggio di design Modern Solid e ai sistemi di sicurezza e assistenza aggiornati".

"Abbiamo inoltre ampliato la nostra gamma di propulsori ad alta efficienza, introducendo un ibrido plug-in con un'autonomia elettrica di oltre 100 km, rafforzando il nostro impegno per la mobilità sostenibile".

"Dal suo lancio nel 2016, Kodiaq ha svolto un ruolo cruciale nella crescita di Škoda, forte di un costante apprezzamento da parte dei nostri clienti. Il nuovo Kodiaq è perfettamente posizionato per riprendere questa eredità di successo".

La nuova gamma è articolata su 5 propulsori benzina e diesel che offrono potenze da 150 a 204 Cv compresa una inedita versione ibrida plug-in con un'autonomia elettrica di oltre 100 km. I Da notare che i due motori più potenti del nuovo Kodiaq sono accoppiati di serie alla trazione integrale.

In dettaglio il nuovo suv della Casa boema propone la tecnologia mild-hybrid nel 1.5 TSI benzina da 150 Cv con starter a cinghia 48 Volt e batteria agli ioni di litio. Questo moderno motore che affianca nella gamma l'unità a benzina 2.0 TSI da 204 Cv e i due diesel 2.0 TDI da 150 e 193 Cv. Tutti i motori termici (escluso dunque il Phev) sono accoppiati a una trasmissione DSG a 7 rapporti.

Nella versione ibrida plug-in Kodiaq utilizza un sistema comprende il 1.5 TSI da 150 Cv che, insieme all'unità elettrica, eroga una potenza di sistema di 204 Cv - valore identico al 2.0 TSI non elettrificato - che viene trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio DSG a 6 velocità. La batteria ad alta tensione consente un'autonomia elettrica (Wltp) di oltre 100 km. La ricarica supporta fino a 11 kW nei punti di ricarica AC e 50 kW in quelli rapidi DC.

La seconda generazione di Kodiaq porta al debutto (a richiesta) una versione evoluta del sistema DCC Plus Dynamic Chassis Control che consente una regolazione più rapida e più ampia dello smorzamento. La si noterà (quando nuovo Kodiaq sarà su strada) per le risposte più rapide, per la guida più dinamica e per il maggiore confort. Presenti anche nuovi e migliorati sistemi di assistenza che includono Turn Assistant (che aiuta a prevenire gli incidenti durante la svolta agli incroci) e Remote Park Assistant, che si aggiungono a quelli esistenti, come Side Assistant e Travel Assistant, che sono ora dotati di funzionalità estese. Inoltre la connessione Internet permanente consente aggiornamenti 'over the air' del software ma anche servizi a bordo come pianificazione del percorso e numerosi servizi online mobili di Škoda Connect.

Nuovo Kodiaq porta al debutto anche una carrozzeria più moderna e muscolare (è più lunga di oltre 6 cm) che è caratterizzata frontalmente dai fari Top Led Matrix e dalla calandra con striscia luminosa orizzontale. L'aspetto più robusto è enfatizzato dai passaruota squadrati e dal design del paraurti posteriore.

La linea del tetto che è allungata è stata anche ottimizzata aerodinamicamente scendendo dolcemente verso la parte posteriore. Complessivamente il coefficiente di resistenza aerodinamica Cd del nuovo Kodiaq è stato ridotto a 0,282.

Cambia radicalmente anche il look degli interni. Sono presenti - oltre agli innovativi Smart Dial con comandi tattili - un display per l'infotainment da 13 pollici una nuova struttura delle configurazioni imperniata sulle Design Selection. E non mancano 'sorprese' nell'elenco dei dettagli Simply Clever tipici di Škoda. Sono il pulitore per display riposto nella console centrale e il vano portaoggetti centrale a disposizione del divanetto posteriore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA