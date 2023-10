Suzuki al Japan Mobility Show, vicini a quotidianità persone

Sotto l'ombrello dello slogan 'Risposte all'entusiasmo in tutto il mondo' Suzuki presenterà al Japan Mobility Show un pacchetto di soluzioni e iniziative per muovere verso un futuro a zero emissioni di carbonio.

"Allo stand - afferma Suzuki nella sua nota di presentazione - faremo proposte per la mobilità con cui essere vicini la vita quotidiana delle persone utilizzando tutte le tecnologie per la mobilità che possiamo proporre come produttore generalista ma anche come azienda di motociclette e di motori fuoribordo".

Riflettori puntati su eVX, il primo modello elettrico strategico globale di Suzuki, che è stato mostrato per la prima volta in gennaio all'Auto Expo 2023 in India. Rispetto a quel Concept, l'eVX che si vedrà a Tokyo mostrerà un design esterno evoluto e svelerà in prima assoluta l'abitacolo e la plancia.

Il primo modello elettrico globale eVX realizza la vera esperienza di guida dei suv Suzuki migliorando ulteriormente grazie all'evoluzione del controllo elettronico. Lungo 4.300 mm e largo questo modello assicura un'autonomia di ben 500 km Al Japan Mobility Show ci sarà anche eWX, un mini wagon elettrico pensato per rimanere vicino alle persone nella vita quotidiana. Questo Concept - secondo Suzuki - esprime una presenza che è simile a quella di un vero e proprio amico e supporta le attività quotidiane con la forma semplice della carrozzeria e la semplicità della cabina. E' lungo in totale 3.395 mm e largo 1.475 mm con un'autonomia di 230 km.

Perfettamente in linea con la strategia 'Risposte all'entusiasmo in tutto il mondo' il mini van elettrico e-Every Concept è capace di restare accanto alle persone durante il lavoro con la sua compattezza (Lunghezza 3.395 mm per una larghezza di1.475 mm) con un'autonomia di 200 km.

Sviluppato congiuntamente da Suzuki Motor Corporation, Daihatsu Motor Co., Ltd. e Toyota Motor Corporation propone un motore Ev silenzioso e potente ma può servire - quando necessario - per fornire energia elettrica direttamente dal veicolo. Debutto al Japan Mobility Show anche per Spacia Concept, un modello che s'identifica con il desiderio di 'rendere la vita quotidiana più divertente, comoda e confortevole'. E' affiancato dalla Swift Concept che - com'è facile immaginare - prefigura il modello di serie che darà nuovo valore alla Swift. Un'auto che non fornirà solo 'design e guida', ma proporrà anche nuove valenze di 'divertitimento nella vita quotidiana".

La prossima Swift proporrà una serie di avanzate tecnologie di sicurezza tra cui l'anti collisione DSBSII e la frenata AHS e DMS. Il motore sarà caratterizzato da alta efficienza per raggiunge il migliore equilibrio tra prestazioni ed efficienza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA