Revuelto: la prova della prima Lamborghini ibrida V12 da 1015 CV

Da sempre design e performance sono nel DNA della Lamborghini e l'ultima nata, la Revuelto, ne è la dimostrazione assoluta. E' la prima supersportiva V12 ibrida plug-in Hpev con 1015 Cv a trazione integrale con un powertrain che abbina il motore termico centrale aspirato da 6,5 litri a tre motori elettrici: due all'anteriore e uno al posteriore integrato nel nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti, che per la prima volta è stato installato dietro al motore termico.

Nonostante queste caratteristiche da vera supercar, Revuelto durante i test drive che si sono svolti all'autodromo di Vallelunga è risultata un auto facile da guidare, naturalmente velocissima e sicura grazie ad un ottimo bilanciamento dei pesi.

Il lavoro dei due motori elettrici genera grip all'avantreno che favorisce l'inserimento in curva. Con l'apporto del sistema ibrido la Revuelto prende velocità ancora più rapidamente in uscita dai tornanti di Vallelunga, mentre il posteriore favorisce la chiusura delle traiettorie nella guida in pista generando accenni di sovrasterzo che il volante rapido e preciso aiuta a gestire con naturalezza. Di base la vettura è neutra, con tanta trazione e consente di esplorare velocità siderali senza sforzo apparente.

Il largo utilizzo della fibra di carbonio è il principale elemento strutturale, utilizzato non solo per realizzare il telaio di ispirazione aeronautica ma anche tutti gli elementi della carrozzeria, ad esclusione delle portiere e dei paraurti.

"L'impiego della fibra di carbonio e di materiali ultraleggeri - ha spiegato Mitja Borkert, capo del design di Lamborghini - ha contribuito a raggiungere il miglior rapporto peso/potenza della storia della casa di Sant'Agata Bolognese: 1,75 kg/Cv.

Caratteristiche che consentono alla Revuelto un'accelerazione da 0-100 km/h in 2,5s e una velocità massima di oltre 350 km/h. I tre motori elettrici sono alimentati da una batteria agli ioni di litio che consentono anche la marcia in modalità elettrica e migliorano l'erogazione di potenza ai bassi regimi, riducendo le emissioni di CO2 del 30% rispetto alla Aventador Ultimae". Il nuovo motore ha una cubatura di 6,5 litri con una potenza di 825 Cv a 9250 giri/min. Pesa 218 kg, 17 kg in meno rispetto all'unita' della Aventador. Oltre al motore a combustione interna che fornisce trazione alle ruote posteriori, la Revuelto porta al debutto una coppia di motori elettrici collocati sull'asse anteriore, ciascuno dei quali fornisce trazione ad una ruota. C'è poi un terzo motore elettrico capace, a seconda della modalità di guida e della condizione di marcia, di fornire coppia al retrotreno. La coppia motrice e' di 725 Nm del motore termico e 350 Nm per ciascuno dei motori elettrici anteriori con una potenza massima complessiva che arriva a 1015 Cv.

I due e-motor anteriori oltre ad assicurare la trazione alle ruote anteriori svolgono la funzione di torque vectoring, per ottimizzare la dinamica di guida, e recuperano l'energia durante le fasi di frenata. Insieme al sistema ibrido debuttano anche tre nuove modalita' di guida dedicate: Recharge, Hybrid e Performance. Queste vanno ad abbinarsi alle altre driving modes denominate Città, Strada, Sport e Corsa. In totale, sono 13 gli stili di guida che sottolineano i diversi caratteri e potenzialità della vettura in base alla circostanza ed alla tipologia di strada o di pista. L'apice della potenza di 1015 Cv si ottiene in modalità Performance. L'abitacolo ospita un pronunciato profilo in carbonio che racchiude le bocchette d'aerazione centrali e il touchscreen verticale da 8,4', cuore tecnologico della vettura. Pilota e copilota possono visualizzare contemporaneamente le stesse informazioni dai display posizionati nel cockpit digitale da 12,3', lato guidatore, e nel display da 9,1' installato sulla plancia lato passeggero. I tre schermi digitali hanno consentito di eliminare la maggior parte dei tasti fisici e allo stesso tempo implementano nuove funzionalità per consentire di concentrarsi completamente sulla guida. Revuelto introduce la funzione 'swipe', grazie alla quale pilota e copilota possono spostare dal display centrale a quelli laterali applicazioni e informazioni.

Con Revuelto Lamborghini implementa per la prima volta su una supersportiva un sistema Adas completo, che include funzioni per migliorare la sicurezza e la guida quotidiana, grazie a un sofisticato sistema di telecamere, radar e sensori. Il pacchetto comprende, fra l'altro, l'Active Lane Departure Warning, che monitora la segnaletica orizzontale e corregge lo sterzo in caso di superamento involontario della linea di margine della carreggiata e il Lane Change Warning che monitora gli angoli ciechi. Non manca l'Adaptive Cruise Control, che regola la velocità della vettura e la distanza dal veicolo che precede, accelerando o frenando autonomamente. Per facilitare e rendere piu' sicure le manovre, invece, Revuelto e' dotata di Rear Cross Traffic Alert, il dispositivo capace di avvisare il conducente in fase di retromarcia qualora si presentassero ostacoli e di effettuare una frenata in caso di collisione imminente. Sono disponibili 400 colori differenti per la carrozzeria e 70 combinazioni per gli interni. Il prezzo è di 510.000 euro tasse incluse e i primi due anni e mezzo di produzione sono già sold out.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA