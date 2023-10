Audi Rs 6 Avant Performance, incontro di comfort e prestazioni

La sensazione primaria e' il contrasto. Dalla calma di una mattina turchese nata sulla riviera dei fiori alla frenesia di tornanti che tagliano gole, pietraie scure e rocce sporgenti. All'interno, idee di controllo, morbidezza e comodita', un sedile che si autoregola appena ci si adagia e un volante in alcantara che sembra massaggiare le mani di chi guida. Da fuori un urlo nella valle, un siluro sparato verso monte, una fiera nascosta in un corpo elegante, con numeri da supercar.



Comfort e prestazioni si fondono nell'Audi Rs 6 Avant Performance, l'Rs 6 piu' potente e veloce di sempre, la signora dei quattro anelli. Il test drive e' da Sanremo alla cima del Col de Turini, passo francese e santuario del motorsport come prova tipica del rally di Montecarlo, dove Audi Quattro ha scritto pagine di epica automobilistica.

Questa station wagon si presenta come una vettura che primeggia nel suo segmento (i competitor principali sono Bmw M5 Touring, a breve sul mercato, e Mercedes-Amg Classe E Sw, attualmente non a listino). Ed e' in grado di non farsi intimorire al cospetto di vere supersportive, grazie a un V8 4.0 Tfsi biturbo con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt, arriva a erogare 630 Cv anziche' i 600 Cv della Rs standard e la coppia massima cresce da 800 a 850 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, due decimi piu' veloce della vettura da cui deriva, e puo' raggiungere la velocita' massima di 305 km/h. Alle prestazioni contribuiscono l'alleggerimento di 25 chili rispetto alla versione standard - il peso a vuoto senza conducente si attesta cosi' a 2.075 chilogrammi - e la previsione di serie dello sterzo integrale dinamico, in grado di garantire agilita' alle basse andature e stabilita' ad alta velocita'.

Il risultato alla prova pratica e' un'auto dove la soggezione dura pochi attimi. Gli interni riescono ad essere allo stesso tempo spaziosi e sportivi. Gli esterni eleganti e scolpiti, nelle linee della tradizione. E per quanto rapidamente si scagli in avanti alla prima innocente pressione dell'acceleratore, con un ruggito profondo ad accompagnare il gesto, altrettanto semplicemente rimane incollata alla strada, si salda perfettamente alla frenata, in curva - e il Turini conta una trentina di tornanti e una serie continua di altri tratti ondulati in salita e discesa - non scoda mai, complice la trazione integrale, nonostante il peso e dimensioni da familiare che potrebbero spaventare: lunghezza 4,99 metri, altezza 1,46 metri e larghezza - retrovisori inclusi - di 2,12 metri.

Sono previsti sei programmi: comfort, auto, dynamic, efficiency e le modalita' specifiche Rs, liberamente configurabili, Rs1 ed Rs2, attivabili direttamente con un tasto al volante. Per partire verso il Turini si sceglie dynamic, e la risposta e' uno scoppiettio promettente, quasi compiaciuto. I cavalli divorano facilmente l'avvicinamento alla salita, il traffico via via sparisce e la Rs6 comincia la sua arrampicata verso i luoghi dove le sue sorelle del passato hanno dato spettacolo, in tutte le condizioni climatiche.

La giornata della prova e' tersa, il panorama regala boschi fitti, radure improvvise, pareti che costeggiano la strada a tratti stretta, con qualche sasso finito nella carreggiata, a rendere tutto piu' laborioso. L'azzurro del Tirreno spunta dietro i pendii e sfrecciare verso i 1.600 metri sul livello del mare vedendo ogni tanto il mare contribuisce all'idea di contrasto.

La Rs6 performance e' assecondante: come le giocate di certi campioni dello sport, fa apparire facile cio' che semplice non sarebbe. Consente a chiunque di sperimentare le sue potenzialita' senza mai dare l'impressione di superare il limite. Impegna, ma appaga.

Audi spiega che a queste prestazioni contribuiscono l'affinamento del software motore, che porta ad una superiore reattivita' alle pressioni dell'acceleratore, il cambio automatico tiptronic a otto rapporti, forte d'innesti piu' rapidi rispetto alla RS 6 Avant grazie all'elettronica evoluta, e la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante. Guidandola, si ritorna sempre all'idea di un gioco degli opposti che si attraggono: raffinatezza e boati, piacere e cattiveria, famiglia e corsa.

Il ritorno dal colle francese e' un altro comodo giro di giostra, verso la citta' del festival e del casino', dove la Rs6 Avant Perfomance si trova a suo agio, giocando d'azzardo e gridando la sua primordiale canzone. Il suo prezzo parte da 148.900 euro.



