Suv compatto Land Hopper, la risposta Toyota ad Avenger

Toyota scenderà in campo il prossimo anno con un nuovo suv predisposto per l'off-road e di piccole dimensioni (sarà il più accessibile dei Land Cruiser) che sembra essere stato immaginato per competere direttamente con Jeep Avenger oltre che con modelli asiatici come il Suzuki Jimny. Lo farà con il nuovo Land Hopper - questo il nome depositato all'Ufficio Brevetti giapponese - che dovrebbe essere svelato all'imminente Japan Mobility Show di Tokyo ma con commercializzazione prevista nella seconda metà del 2024.

Da questo punto di vista uno degli aspetti più significativi - evidenzia Carscoops sulla base di quanto scritto in Giappone da Best Car Web - dovrebbe essere il prezzo posizionato nel mercato interno fra 3 e 3,8 milioni di yen corrispondenti a 20-23mila euro, praticamente la metà rispetto al meno caro Land Cruiser Serie 250 (52.400 euro nei mercati internazionali in cui è venduto).

Anticipato dal concept Compact Cruiser del 2023 - che a sua volta si rifaceva allo studio di design FT-4X del 2017 - il Land Hopper dovrebbe condividere dimensioni complessive e particolari costruttivi con la Corolla Cross.

Questo (sottolinea Carsccops che ha anche realizzato un rendering con il possibile aspetto del modello di serie) senza perdere quelle capacità in off-road che sono tipiche della gamma Land Cruiser. In attesa del reveal a Tokyo, con un primo sguardo sui programmi (ambiziosi) del modello di serie, non è azzardato ipotizzare che Toyota possa utilizzare il Land Hopper come 'manifesto' della sua comprovata capacità di diversificare i sistemi propulsivi.

Tanto che il futuro suv compatto potrebbe essere proposto negli anni a venire, oltre che come Mev e Phev, anche come Bev 100% elettrico e soprattutto come Fcev, cioè elettrico dotato di fuel cell alimentate a idrogeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA