Nuova generazione suv Kodiaq, Škoda anticipa altri dettagli

Con una breve video clip Škoda, la marca boema del Gruppo Volkswagen, ha rivelato nuovi dettagli esterni e interni della nuova generazione del suv Kodiaq che verrà svelato domani con una diretta via web alle 18:45 CEST sullo Škoda Storyboard e sui canali YouTube e X della Casa di Mladá Boleslav.

Il teaser rivela gli aggiornamenti chiave, tra cui la nuova scritta sul portellone posteriore coerente con la corporate identity aggiornata di Škoda. Il suv proporrà anche interni completamente ridisegnati con controlli Smart Dials e la leva selettrice per il cambio montata sul piantone dello sterzo.

Recentemente celebrato come il 3milionesimo suv di Škoda, Kodiaq offrirà una serie di propulsori efficienti che includeranno una variante ibrida plug-in in grado di garantire un'autonomia elettrica di oltre 100 km.



