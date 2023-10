Honda ripropone il concetto di auto con scooter incorporato

In occasione del Salone di Tokyo del 26 ottobre, ribattezzato Japan Mobility Show (Jms), Honda mostrererà la sua visione delle quattro e due ruote del futuro, non solo sotto forma di nuovi veicoli e nuovi concept, ma anche guardando ai inediti servizi per la mobilità. Un approccio - spiega Honda nel presentare la sua presenza al Jms - che consentirà alle persone di oltrepassare i vari vincoli come tempo e luogo e aumentare le proprie capacità e possibilità.

È il caso di ciò che potrebbe consentire il piccolo veicolo urbano a due porte Sustaina-C (con scocca in plastica acrilica per facilitare il riciclo), è una berlina elettrica cittadina a due porte che viene proposta - per la mobilità dell'ultimo miglio - assieme allo scooter a batteria Honda Pocket per la cui realizzazione è stato scelto lo stesso materiale riciclabile di Sustaina-C. Già nel 1981, Honda aveva mostrato per la sua nuova utilitaria City - un concept di scooter pieghevole (il Motocompo) che, in grande anticipo sui tempi, forniva una soluzione di mobilità piuttosto che due veicoli da utilizzare in momenti diversi e su itinerari differenti. Ora il concetto Motocompo torna, evidentemente aggiornato per far parte del mondo delle due ruote elettriche e permettere, con una costruzione più leggera rispetto allo scooter del 1981, una semplice trasportabilità a bordo della city car.

Anche se al Salone di Tokyo 2023 Honda prevede di svelare un nuovo modello sportivo elettrico potenziale sostituto della NSX, che è il logico 'manifesto' delle capacità della Casa giapponese nel motorsport, i riflettori saranno certamente puntati sulle altre proposte di mobilità 'green'.

È il caso del concept di uno scooter elettrico (molto più pragmatico) denominato SC-e. Questo due ruote, dall'aspetto abbastanza anonimo, è dotato di due mobile power pack Honda intercambiabili e con la sua autonomia - si legge nella nota - rappresentare un punto di svolta per il traffico di Tokyo e in generale delle grandi megalopoli.

Honda SC-e è inoltre pensato per consentire la sostituzione delle batterie presso apposite stazione di ricarica, aprendo la possibilità di possedere veicoli elettrici anche agli abitanti di appartamenti in cui non è possibile collegare i mobile power pack.

