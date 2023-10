Sotto il vulcano con la nuova gamma Porsche Cayenne

Rinnovata e nel design e nella tecnologia, la nuova generazione di Porsche Cayenne alza l'asticella delle prestazioni e del comfort, al modo sportivo della casa di Stoccarda. Per testare anche le capacità off-road dell'ultima versione dell'ormai storico modello di casa Porsche, siamo saliti lungo i sentieri sterrati siciliani che si inerpicano sull'Etna.





Arrivata alla sua terza generazione, Cayenne può oggi contare su modifiche sostanziali al gruppo propulsore, al telaio, al design e agli equipaggiamenti. Tutto questo si è tradotto non solamente in notevoli miglioramenti in quanto a prestazioni su strada e in fuoristrada, ma anche sul fronte comfort per gli spostamenti quotidiani.

Al primo assaggio di guida, in versione notturna, una delle più evidenti novità è rappresentata dai proiettori a Led ad alta definizione e con tecnologia Matrix, che garantiscono un'illuminazione stradale adatta a ogni situazione di guida.

Procedendo con il buio, è infatti evidente il cono di luce e di buio che i proiettori disegnano a seconda delle necessita, che si tratti di un ostacolo, un pedone o un veicolo che procede in senso contrario.

Sempre a bordo, ma seduti al posto del passeggero, per la prima volta nella Cayenne è possibile disporre di un proprio schermo di infotainment per la visione (possibile solamente al passeggero) ad esempio, di video in streaming durante il viaggio.

Porsche ha poi sviluppato per la nuova Cayenne un concetto di visualizzazione e comandi completamente rinnovato, ovvero la nuova Porsche Driver Experience, introdotta per la prima volta sulla Porsche Taycan, che privilegia l'asse del guidatore e ottimizza l'utilizzo delle funzioni disponibili.

In pratica, le funzioni utilizzate più frequentemente dal guidatore sono state disposte direttamente sul volante o nelle immediatamente vicinanze. La levetta a sinistra, dietro il volante, per esempio, ora contiene una serie di funzioni supplementari per l'azionamento dei sistemi di assistenza alla guida.

Novità evidente anche per il selettore del cambio automatico della nuova Cayenne, che ora si trova ora sul cruscotto. La soluzione è stata pensata dai tecnici di Stoccarda per lasciare spazio, nella nuova consolle centrale, a diversi vani portaoggetti e a un pannello di comando del climatizzatore, di grandi dimensioni e caratterizzato da una sofisticata superficie nera.

Per la prima volta, poi, il cockpit ridisegnato della Cayenne integra un quadro strumenti che ora si presenta come uno schermo curvo da 12,6 pollici, interamente digitale e autoportante.

Sul versante del design esterno, la nuova Cayenne sfoggia una nuova sezione frontale, insieme ai parafanghi più arcuati, al nuovo cofano e ai proiettori di grande impatto tecnico che enfatizzano la larghezza del veicolo. Nella sezione posteriore, i gruppi ottici sono disegnati tridimensionalmente, tra superfici sottostanti pulite e un nuovo sottoparaurti posteriore con portatarga integrato.

Tre, sono le diverse motorizzazioni che le quali la nuova Cayenne esordisce in Europa. Una versione ulteriormente perfezionata del motore V8 biturbo da quattro litri sviluppato da Porsche sostituisce il precedente propulsore V6 nella nuova Cayenne S, con una potenza massima di 474 Cv. L'ingresso nel mondo Cayenne avviene invece con un motore turbo V6 da tre litri ottimizzato, che ora sviluppa 353 Cv e 500 Nm, ovvero 13 Cv e 50 Nm in più rispetto a prima.

L'unità a sei cilindri costituisce anche la powertrain della Cayenne E-Hybrid, che grazie all'abbinamento con un nuovo motore elettrico, potenziato di 30 kW per arrivare a 130 kW (176 CV), può contare su una potenza complessiva di 470 Cv.

In Italia, i prezzo della nuova Cayenne partono da 92.837 euro (da 96.985 euro per la Coupé). La Cayenne E-Hybrid è disponibile a partire da 107.433 euro (Coupé da 110.483 euro) e la Cayenne S da 111.726 euro (Coupé da 117.094 euro).

