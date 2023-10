Porsche celebra 70 di Panamericana con due Cayman speciali

Due Cayman GT4 RS con livrea speciale, di probabile interesse per il mondo collezionistico, sono state presentate da Porsche per celebrare i 70 anni di partecipazione alla corsa Carrera Panamericana, competizione su strada di 3.400 km, disputata dal 1950 al 1954 in Messico, Paese che veniva percorso per la sua lunghezza, collegando idealmente il confine statunitense con quello del Guatemala. Una corsa che con il suo nome è entrata nella storia stessa di Porsche.

Caratterizzati da grafiche sulla carrozzeria ispirate alle due 550 Coupé che gareggiarono nel 1953, gli esemplari personalizzati dal reparto realizzazioni speciali Porsche Sonderwunsch, presentano su fiancate e tetto i numeri 152 e 154, che rievocano quelli delle due sportive tedesche in gara all'epoca, con la prima che fu anche vincitrice di classe. Le Cayman presentano inoltre dettagli personalizzati nell'abitacolo e sfoggiano in plancia un'esclusiva strumentazione firmata Tag Heuer. Le due vetture del Cavallino di Zuffenhausen sono state, infatti, ideate in collaborazione con il noto brand svizzero di orologi che, a sua volta, celebra così i sessant'anni dal lancio del cronografo Carrera, il cui nome rende omaggio proprio alla storica e impegnativa corsa. Entrambe di colore grigio metallizzato Le Mans, le auto saranno battute all'asta per fini benefici all'inizio 2024.

Nel presentare queste proposte speciali, Alexander Fabig, vicepresidente personalizzazione e Classic di Porsche AG, ha sottolineato: "Le vetture incorporano caratteristiche di design della leggendaria Porsche 550 Coupé. Allo stesso tempo, il progetto dimostra ancora una volta di cosa è capace il programma Sonderwunsch di Porsche AG".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA