Dai programmi Volkswagen spunta un suv elettrico compatto

La nuova strategia industriale appena annunciata dalla marca Volkswagen non punta solo a ottimizzare le capacità delle fabbriche tedesche massimizzandone l'efficienza, ma comprende anche l'introduzione di inediti modelli elettrici ed elettrificati che dovrebbero risolvere i problemi di gradimento del pubblico soprattutto per la famiglia ID.

Come riporta il magazine britannico Autocar, l'azienda ha confermato - durante l'incontro suila nuova rete di fabbriche - che lancerà un suv compatto 'ad alto volume di produzione' nel 2026, destinato ad essere una alternativa 'alta e robusta' (e certamente più attrattiva) della Volkswagen ID 3.

Questo nuovo modello - di cui Autocar ha ricostruito con un rendering il possibile aspetto - sarà costruito a Wolfsburg, in Germania, proprio insieme all'ID 3, e sarà basato sulla versione aggiornata della piattaforma Meb del Gruppo denominata Evo.

Questa decisione conferma che la condivisione dei modelli sulle linee produttive - proprio in base alla architettura di base - è uno degli elementi forti del programma.

Volkswagen sta infatti assegnando i suoi modelli imminenti a ciascuno dei suoi hub di produzione globali. "Oltre alla ID.3 che verrà potenziata nel 2023 - si legge nella nota dell'azienda - lo stabilimento di Wolfsburg produrrà un secondo modello elettrico. A partire dal 2026, è previsto che un suv completamente elettrico per il segmento A uscirà dalle catene di montaggio in grandi volumi".

"Il robusto utilizzo dell'impianto sarà garantito anche dalla produzione della Golf, il modello più venduto, e della nuova generazione del suv Tiguan. Dal 2025 nello stabilimento principale verrà prodotto anche il modello successivo del modello Tiguan Allspace" con l'evidente obiettivo di massimizzare l'efficienza industriale.

Il capo della produzione della Volkswagen, Christian Vollmer, ha dichiarato: "Stiamo utilizzando la transizione verso la mobilità elettrica come un'opportunità per ridurre la complessità delle nostre operazioni di produzione e aumentare ulteriormente l'efficienza dei nostri stabilimenti. Stiamo raggruppando sistematicamente veicoli basati sulla stessa architettura in tutti i paesi. marchi nei nostri stabilimenti".

"In questo modo risparmieremo investimenti significativi nell'integrazione di diverse architetture di veicoli. Vogliamo piuttosto che i nostri stabilimenti producano diversi modelli diversi sulla base tecnica di un'unica architettura di veicolo".

