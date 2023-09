Audi Q4 e-tron, nuova tecnologia per una ricarica più rapida

La riviera di Ponente, dove la Liguria sembra non finire mai e si allunga sempre più verso la Francia, nei primi giorni di un autunno che ancora non è riuscito a scalzare via l'estate, è il luogo giusto per provare auto che ambiscono ad essere come un territorio di frontiera. La Audi Q4 e-tron, primo Suv coupé elettrico compatto della casa di Ingolstadt, è una soglia verso il mondo dei veicoli elettrici a batteria (Bev) di Audi e combina sportività, eleganza, spazi, alla mobilità a zero emissioni.

La sfida di Audi è far viaggiare comodo e senza ansie chi la guida e far diventare la pausa per la ricarica elettrica sempre più snella, rapida, in definitiva simile a quella per il rifornimento tradizionale: grazie alla funzione plug & charge, che coinvolge anche la Q8 e-tron, l'altra vettura della famiglia.



Per testare questa nuova tecnologia di ricarica automatica, l'obiettivo dalla base di partenza di Sanremo è ad una cinquantina di chilometri più a est, l'area di servizio nei pressi dell'uscita di Andora, sull'autostrada dei fiori. Qui ci sono colonnine ad alta potenza (Hpc) appartenenti al network Ionity, insieme ad Ewiva una delle due reti grazie alle quali i clienti Audi accedono a tariffe a consumo conveniente e alla funzione di ricarica che garantisce il rifornimento senza bisogno di scheda o app. A queste due si affianca il network di Audi Hpc, entro la fine del 2023 esteso a tutti i dealer dei quattro anelli con l'obiettivo di coprire entro il 2025 l'intera rete Audi, inclusi i service partner. Attualmente, quindi, grazie al servizio Audi charging, si può accedere a 38mila punti di ricarica in Italia (500mila in Europa), oltre 2.350 hanno potenze uguali o superiori a 100 kW, 900 hanno la funzione plug & charge.

La Q4 procede silenziosa, con poche vibrazioni e un abitacolo quasi insonorizzato che consente, insieme al panorama di cielo, costa e mare, di rilassarsi e di godersi il viaggio.

Le colonnine ad alta potenza dei due network si individuano grazie al pianificatore di itinerari e una volta arrivati è sufficiente collegare il cavo di ricarica. Il sistema e-tron trip planner consente anche di vedere quante ricariche sono necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base dello stato del terminale, del traffico e dello stile di guida. Il resto lo fa il software che riconosce le vetture e permette di ottenere l'autorizzazione automaticamente, avviando l'operazione senza bisogno di scheda o app. L'autenticazione avviene infatti grazie alla comunicazione crittografata al collegamento del cavo e la ricarica può partire. Per dare l'idea, in 10 minuti si ripristinano, come minimo, 130 chilometri Wltp (lo standard mondiale per i test di misurazione dei consumi delle auto) di percorrenza. Anche la fatturazione è automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici. Gli utenti devono semplicemente attivare l'opzione PnC con l'app myAudi e l'MmI.

Conclusa la ricarica e recuperata un'autonomia più tranquillizzante, il ritorno è sull'Aurelia, costeggiando il Tirreno in direzione ovest. Durante la settimana è un lungomare mediamente trafficato, ma per gli appassionati di ciclismo sono strade mitiche: si passa dal centro di Imperia e si percorre il tratto finale della Milano-Sanremo, con gli ultimi snodi della corsa, spesso decisivi, dove scegliamo di farci condurre dalla Q4.

Prima la salita della Cipressa, tra gli ulivi e i suoi tornanti dolci, dove facilmente si apprezza la potenzialità di un'auto che può scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, grazie alla trazione integrale quattro elettrica, due volte più rapida di un sistema tradizionale nel ripartire la coppia e basata sull'azione di un motore elettrico in corrispondenza di ciascun assale. Poi la discesa verso il mare e poi di nuovo su, per il Poggio di Sanremo, trampolino per lanciarsi a capofitto, con il punto di riferimento, per gli scattisti, di una vecchia cabina telefonica sulla sinistra e una discesa di poche e aguzze curve, verso il traguardo di via Roma. Anche su queste strade amate dai ciclisti più spericolati, l'Audi Q4, pur sempre un Suv e con una certa presenza muscolare, dimostra agilità. Ma non strappa mai, il rientro a Sanremo è piacevole e senza affanni, dentro una vettura avvolgente.

