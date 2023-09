Jeep Gladiator 2024, su misura per gli appassionati Usa

Classificato nello studio JD Power 2023 US al primo posto per qualità nella categoria dei light truck di medie dimensioni il pick up Jeep Gladiator debutta in una versione ancora più completa, più performante sia nelle capacità off-road che nel traino e ulteriormente personalizzabile. Disponibile nelle versioni Sport, Willys, Mojave e Rubicon - con la novità degli allestimenti Mojave X e Rubicon X - Gladiator 2024 può essere già ordinato solo nel mercato Usa e l'inizio delle consegne nelle concessionarie Jeep statunitensi è previsto alla fine di quest’anno.

Spiccano in questa seconda generazione (la prima aveva debuttato nel 2018 con commercializzazione l'anno successivo) ben 85 funzionalità avanzate di sicurezza e protezione attiva e passiva disponibili. Tutte le versioni propongono gli airbag laterali a tendina per la prima e la seconda fila, a completamento di quelli anteriori per il conducente e il passeggero. Sono inoltre presenti nuove cinture di sicurezza esterne per la seconda fila di sedili con pretensionatori e limitatori di carico, oltre a miglioramenti strutturali per le prestazioni in caso di impatto laterale. Avviso di collisione frontale e controllo automatico della velocità avanzato con arresto sono ora di serie sulla Sport S e le versioni successive. Il rilevamento degli angoli ciechi e degli incroci e il sistema di assistenza al parcheggio posteriore ParkSense sono di serie su Mojave X e Rubicon X e sono disponibili su Sport S, Willys, Mojave e Rubicon.

Di serie su tutti i Gladiator la telecamera posteriore ParkView con linee di griglia dinamiche, il controllo della trazione e il controllo elettronico della stabilità (ESC) con attenuazione del rollio. Una importante novità viene introdotta dalle versioni Mojave X e Rubicon X. E' una telecamera fuoristrada integrata che si aggiunge alla applicazione delle Jeep Adventure Guides con Trails Offroad. Una 'libreria' digitale che fornisce guide complete sui 62 percorsi fuoristrada Jeep Badge of Honor caricati direttamente nel sistema Uconnect 5 Nav.

Un abbonamento aggiornabile sblocca poi il catalogo completo di oltre 3.000 percorsi delle guide Trails Offroad. Gli esterni del nuovo Gladiator si riconoscono per la griglia a sette feritoie - già introdotta nella Wrangler - e per l'antenna stealth integrata nel parabrezza oltre che per sette nuovi design dei cerchi. Per enfatizzare le capacità di questo modello (unico non solo nella gamma Jeep ma anche nel panorama mondiale dei pick-up) di offrire la totale libertà nella guida open air al parabrezza pieghevole si aggiungono tre scelte di tetto e tre scelte di porte, comprese le mezze porte e quelle rimovibili. “Nuovo Gladiator 2024 incarna la potenza del brand Jeep e il modo in cui continua a muoversi verso maggiori capacità, tecnologia avanzata e maggiore raffinatezza - ha detto Jim Morrison, capo del marchio Jeep in Nord America durante la presentazione a Detroit - Gladiator migliora ulteriormente il meglio, con interni più avanzati e confortevoli".

"Ci sono un touchscreen standard da 12,3 pollici e sedili elettrici opzionali che resistono al guado. Gladiator è l'unico light truck del settore in grado di celebrare la libertà di muoversi e divertirsi in off-road all'aria aperta e continuare a fare cose da vero pick-up". Questo grande touchscreen orizzontale da 12,3 pollici non è la sola novità negli interni. Al centro la consolle - ispirata alla tradizione - presenta ora una forma pulita e scolpita che completa il nuovo design del cruscotto. Nuovi anche i rivestimenti con superfici morbide al tatto, in tessuto o poliuretano, che presentano cuciture a contrasto.

E debutta la staffa AMPS per il montaggio dell'elettronica accessoria sulla parte superiore della plancia. A livello meccanico, oltre a vari miglioramenti legati alle capacità fuoristrada (come il differenzia posteriore bloccabile e la modalità Off-Road+ nel modello Willys) le uniche certezze sono l'uscita dai listini del V6 EcoDiesel e la disponibilità per il momento del collaudato Pentastar 3.6 V6 da 285 Cv, accoppiato ad un 6 marce manuale oppure a un automatico 8 rapporti. Questo in attesa del probabile debutto del 6 cilindri in linea Hurricane, accreditato di 400 Cv, e di una versione 'green' ibrida plug-in.

