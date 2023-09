La coreana Genesis ha lanciato i nuovi suv Gv80 e Gv80 Coupé

Genesis, il brand alto di gamma del Gruppo Hyundai, ha presentato in Corea una nuova edizione del suv GV80 caratterizzato da aggiornamenti di design tra cui la griglia two-line e i fari sottili con tecnologia Micro Lens Array.

Contestualmente ha portato al debutto il suo primo suv coupé, derivato appunto dal GV80. La presentazione di ueste novità (che interessano particolarmente il mercato Usa) avverrà il 7 ottobre in occasione del Busan International Film Festival in Corea del Sud.



Con GV80 Coupé Genesis punta evidentemente a rafforzare il successo del modello che ha portato nel 2020 la tipologia suv nel portfolio del brand (GV80 ha venduto oltre 170.000 unità nel mercato globale dei suv premium/luxury dal lancio) e lo fa unendo estetica di lusso e tecnologia all'avanguardia. Dopo tre anni, GV80 mantiene gli elementi caratterizzanti del modello d'origine ma con una riprogettazione completa degli interni, nuove funzionalità per il confort e la sicurezza e, evidentemente, con 'tocchi' che ne aggiornano il look. Il carattere robusto e atletico del suv Genesis è accentuato frontalmente in questa nuova edizione da elementi di design come le prese d'aria più grandi e l'ampia piastra paramotore che svetta sullo scudo paraurti anteriore.

Il GV80 Coupé si distingue, oltre che per la linea del tetto, per il frontale con mascherina ampliata, per l'Active Air Flap e da quattro prese d'aria. In entrambe lungo le fiancate un inedito rivestimento cromato sottolinea - raccordando idealmente muso e coda - la presenza potente del nuovo frontale e del trattamento estetico della zona posteriore, in cui spiccano i terminali della marmitta nascosti nel paraurti.

Anche il design delle ruote (20 o 22 pollici) è stato reinventato e contribuisce al carattere solido e raffinato del GV80 e del GV80 Coupé. Per il suv sono previsti 12 colori esterni con la novità dello Storr Green lucido e opaco, mentre per la variante Coupé la 'palette' è di 13 opzioni incluso l'esclusivo Bering Blue.

Gli interni sono stati riprogettati per migliorare ulteriormente la vita a bordo e offrire una vera esperienza di lusso. Un display Oled da 27 pollici con layout orizzontale integra ora il cluster e lo schermo AVN (audio, video, navigazione), esemplificando l'armonia nella combinazione di un dispositivo high-tech con la raffinatezza dell'abitacolo.

Interessante, a livello di nuove funzionalità, la facile disattivazione dei numerosi Adas (Advanced Driver Assistance Systems) con un semplice tocco sul volante attraverso l'Hands On Detection (Hod). E torna - questo è un segnale da valutare con attenzione - una comoda manopola 'fisica' per la regolazione del volume e della sintonizzazione della radio e dell'hi-fi.

Inutile dire che GV80 Coupé propone interni con una connotazione più sportiva. Ci sono il volante bicolore con corona tagliata a D - che rafforza la dinamica di guida - e specifiche finiture in carbonio nei pannelli e nella plancia.

Anche i sedili hanno motivi e cuciture esclusivi. Da notare che in questa Nel GV80 Coupé, i conducenti possono replicare il suono dello scarico di una coupé sportiva versione sono presenti l'Active Sound Design (per 'giocare' con il tono dello scrico) e le funzioni aggiuntive Sports+, Launch Control (solo per 3.5T e-S/C) nel sistema di gestione della dinamica di guida.

Per i due suv Genesis ha previsto diverse opzioni di propulsione. Per il GV80 un turbo benzina 2.5 da 304 Cv e un turbo benzina 3.5 da 380 Cv. Nel caso del Coupé il cliente può scegliere - oltre ai propulsori che sono proposti per il suv GV80 - anche un 3.5 turbo mild hybrid 48 Volt (e-S/C) da 415 Cv.

