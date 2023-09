Bmw Serie 5 berlina, presto disponibile come ibrida plug-in

Dopo aver presentato l'ottava generazione della Serie 5 con motori termici mild hybrid 48 Volt, e che comprende anche l'inedita i5 completamente elettrica, Bmw amplierà la gamma dal prossimo novembre con la ibrida plug-in nelle versioni 530e berlina e 550e xDrive berlina.

Entrambi i modelli sono dotati della più recente tecnologia eDrive di Bmw per sistemi ibridi plug-in. Uesta soluzione 'elettrica' è combinata nella 530e berlina con un 4 cilindri a benzina da e nella 550e xDrive Berlina con un 6 in linea 3.0 da 197 Cv che fa parte dell'ultima generazione modulare Efficient Dynamics del gruppo.

In tutte le nuove 530e l'unità elettrica, sviluppata appositamente per la propulsione ibrida, è inserita nella trasmissione Steptronic Sport a 8 rapporti, con una nuova integrazione anche del gruppo elettronico di potenza.

Il sistema è particolarmente efficiente e permette una erogazione complessiva di 489 Cv con 700 Nm di coppia per il 6 cilindri della 550e xDrive berlina e di 299 Cv con 450 Nm di coppia per il 4 cilindri della 550e.

Nella 550e xDrive berlina il 'gruppo' ibrido plug-in trasmette la sua potenza alla strada con la trazione integrale intelligente Bmw xDrive e consente uno scatto 0-100 km/h in 4,3 secondi. Dove consentito la velocità massima è di 250 km/h, valore limitato elettronicamente.

La nuova Bmw 530e berlina con il 4 cilindri twin turbo accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e tocca (dove consentito) una velocità massima di 230 km/h. e fino a 140 km/h (87 mph) in modalità completamente elettrica.

Nella variante più 'piccola' il consumo di carburante combinato è di 0,8 - 0,6 litri/100 km mentre il consumo energetico combinato raggiunge i 21,7 - 19,9 kWh/100 km, il tutto con un emissioni di CO2 combinate (Wltp) di soli 17 - 13 g/km.

Per la Bmw 550e xDrive berlina la Casa di Monaco dichiara un consumo di carburante combinato di 1,0 - 0,8 litri/100 km e un consumo energetico combinato di 23,2 - 21,6 kWh/100 km. In questo caso le emissioni combinate di CO2 (Wltp) sono leggermene più alte - 23 - 19 g/km - ma sempre nella fascia Ulev che permette l'accesso alle Ztl.

Entrambe le 550e utilizzano una batteria ad alto voltaggio con contenuto energetico fino a 19,4 kWh. La potenza di ricarica massima è stata raddoppiata rispetto ai modelli precedenti ed è di 7,4 kW.

Questo permette di caricare la batteria da zero al 100% della sua capacità in 3 ore e 15 minuti mentre con una normale presa domestica il processo viene completato entro 11 ore e 45 minuti.

L'autonomia elettrica è ora compresa tra 83 e 90 km secondo Wltp per la nuova 550e xDrive berlina e tra 93 e 103 km per la 530e berlina, così da rendere possibili spostamenti più lunghi senza produrre emissioni di CO2 locali.

Entrambe le Serie 5 ibride plug-in, sottolinea Bmw nella nota - devono la loro eccellente autonomia elettrica anche alle loro proprietà aerodinamiche.

