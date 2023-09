Tushek TS 900 H Apex, ibrida slovena che sfida croata Rimac

Attacco della Slovenia hyper-motoristica nel corrispondente ambito alla Croazia, rappresentato dalla Rimac ora unitasi a Bugatti. E' l'ex pilota e dal 2012 costruttore di vetture da competizione Aljosa Tushek a 'gettare' il guanto di sfida all'intraprendente Mate Rimac.



Sostanziale differenza tra le due marche - che sono sul mercato con incredibili berlinette ad alte prestazioni - il fatto che mentre il croato Rimac si è spostato con successo nel planisfero dei modelli sportivi elettrici, lo sloveno Tushek continua per il momento a privilegiare i V8 a benzina, naturalmente sovralimentati e dotati di sistema ibrido per 'avvicinarsi' all'output dei bolidi a batteria. Nel 2019 Tushek aveva fatto debuttare la sua prima hypercar, la TS 900 H Apex con telaio in acciao al cromo molibdeno e carrozzeria in carbonio. Sotto al cofano (posteriore) in posizione centrale un V8 4.2 capace complessivamente con le unità elettriche di 950 Cv e 1.400 Nm di coppia massima.

Ora la supercar slovena - terminati sviluppo e collaudi - è finalmente pronta a sfidare globalmente le auto di Mate Rimac ma anche i tanti sofisticati prodotti di piccola serie che incredibilmente attirano le attenzioni dei facoltosi collezionisti di questo tipo di vetture, Negli ultimi 4 anni il team di Tushek, utilizzando le esperienze maturate in pista e nel set-up delle auto racing, ha studiato e sperimentato innumerevoli soluzioni tecnologiche e dinamiche per realizzare un'auto 'su misura' per ogni pilota e innovare anche il rapporto uomo-macchina con innovativa di sistemi di bordo.

Per la TS 900 H Apex è ora il momento di dimostrare in pista le sue qualità, sicuramente vicine ai livelli di eccellenza delle vetture da competizione. Grazie al peso di soli 1.410 kg e alla potenza di 950 Cv, l'auto scatta da 0 a 100 in 2,5 secondi e tocca una velocità massima di 380 km. Il tutto con le prestazioni offerte dai pneumatici Pirelli Trofeo Serie R 235/35 all'anteriore e 305/30 al posteriore e all'impianto frenate con pinze Brembo.



