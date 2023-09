Mercedes AMG Glc Coupé: fino a 680 CV ibridi

Anche la nuova Mercedes Gli Coupé indossa l'abito sportivo con la variante AMG, che va a completare la gamma compatta ad alte prestazioni della stella.

Due le varianti disponibili: la Glc 63 S E Performance Coupé, e la Glc 43 4MATIC Coupé, la prima è equipaggiata con un sistema ibrido plug-in in grado di erogare una potenza di 680 CV; la seconda, con un motore mild hybrid da 421 CV, beneficia sia di un turbo elettrico, che di un boost di 14 CV.

Per entrambi l'asse posteriore sterzante, le sospensioni AMG Ride Control, la trazione integrale, ed il cambio automatico a 9 rapporti con frizione in bagno d'olio sono di serie, e la parte termica è fornita da un motore 2 litri sovralimentato. Nello specifico la 63 E Performance è spinta da un'unità a cilindri da 476 CV e 545 Nm, e da un propulsore elettrico da 204 CV e 320 Nm.

Inoltre, sfrutta una batteria da 6,1 kWh e garantisce una coppia totale di ben 1020 Nm e prestazioni da sportiva vera con un'accelerazione da 0-100 km/h in 3,4 secondi, ed una velocità massima limitata a 275 km/h.

La 43 4MATIC ha un 2.0 da 421 CV, e con il boost da 14 CV scatta da 0-100 km/h in 4,7 secondi, toccando una velocità massima di 250 km/h.

Esteticamente sfoggiano la mascherina AMG e le minigonne laterali ed un piccolo spoiler sul bagagliaio; inoltre, presentano una fiancata riempita con i cerchi disponibili nelle misure da 19 a 21 pollici.

Nella vista posteriore la 63 vanta un diffusore aggiuntivo ed il doppio scarico trapezoidale, rispetto alla 43 che ha scarichi rotondi.

L'abitacolo offre una personalizzazione sportiva dovuta ai sedili dinamici ed al volante Performance, che cambia rivestimento a seconda del modello, con la microfibra che si aggiunge alla pelle nappa sulla 63.

Non mancano funzioni specifiche per il sistema Mbux, e l'AMG track pace che prende nota dei dati nelle sessioni in pista, ed è di serie sulla 63.



