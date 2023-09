Con la S Porsche amplia gamma Cayenne E-Hybrid

(La gamma Cayenne di modelli elettrificati si arricchisce di una nuova variante intermedia per potenza rispetto alle due in listino oggi. Con 519 Cv, infatti, la S E-Hybrid si posiziona al centro dell'offerta ibrida sia del modello Suv sia del Suv Coupé, tra le attuali E-Hybrid da 470 Cv ed E-Hybrid Turbo da 739 Cv.

Già ordinabile, in consegna in Italia da novembre, la S E-Hybrid è in listino a partire da 121.775 euro, cifra che sale a 126.045 euro per la Coupé. Accreditate entrambe di una coppia massima di 750 Nm, dispongono di batterie agli ioni di litio che assicurano sino a 90 km di percorrenza in elettrico, a zero emissioni.

La power unit abbina un benzina V6 turbo di 3,0 litri tre litri da 353 Cv a un propulsore Ev da 176 Cv, per una potenza complessiva di sistema, appunto, di 382 kW (519 CV) che assicura alla vettura uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e permette di raggiungere una velocità massima di 263 km/h.

L'introduzione dell'ultima nata della Casa di Zuffenhausen è stata accompagnata dalla presentazione di alcune migliorie che hanno interessato l'intera gamma. Al riguardo da Stoccarda chiariscono: "I nuovi modelli S E-Hybrid beneficiano dell'ottimizzazione del sistema ibrido dell'attuale generazione di Cayenne. Un'autonomia di percorrenza in modalità puramente elettrica (EAER City) fino a 90 chilometri consente di ridurre le emissioni per gran parte della guida quotidiana in ambito locale. Porsche ha reso possibile tale autonomia con una batteria da 25,9 kWh. Il nuovo caricabatterie di bordo a corrente alternata ricarica completamente la Cayenne S E-Hybrid in meno di due ore e mezza presso una fonte di alimentazione adeguata con una potenza di ricarica fino a 11 kW".



