Jeep Wagoneer S, arriva in Nordamerica inedito suv elettrico

Il piano di Stellantis per l'elettrificazione dell'iconico brand Jeep è ben delineato e sta procedendo nel rispetto delle tappe. Così dopo il debutto europeo di Avenger, i clienti nordamericani potranno fare un ulteriore passo verso la neutralità della CO2 dopo il debutto degli ibridi plug-in Wrangler 4xe e di Grand Cherokee 4xe. Jeep conferma infatti per il 2024 l'arrivo di due inediti suv 100% elettrici che saranno introdotti in Usa, come elementi centrali della strategia di Stellantis che prevede che entro il 2030 i modelli elettrici costituiranno la metà delle vendite nel mercato nordamericano.

Il primo di questi nuovi 'cavalli di battaglia' sarà un modello non solo 100% elettrico ma probabilmente anche 100% tecnologicamente inedito, visto che - secondo molte fonti di stampa - potrebbe essere sarà uno dei primo modelli del gruppo ad adottare la piattaforma elettrica SLA Large. Si tratta di Wagoneer S, modello già anticipato da Jeep durante l'Electric Day dello scorso anno, che - come hanno già fatto le recenti versioni Wagoneer con motore benzina - continuerà ad ampliare la presenza del brand nel segmento dei suv premium. Lo farà offrendo un design aerodinamico, slanciato e originale con trazione 4x4 di serie, gestione ‘all-terrain’, tecnologie avanzate specifiche del marchio Jeep e credenziali impressionanti in termini di prestazioni.

Questo nuovo suv globale full-electric (dopo gli Usa arriverà infatti anche in Europa) sarà offerto esclusivamente come la propulsione a batteria con un’autonomia (obiettivo) di 400 miglia pari a 650 km con una singola carica, una potenza complessiva di 600 Cv e uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi. Come si nota dai rendering diffusi da Jeep, Wagoneer S sarà caratterizzato da un design esterno innovativo, con una inedita griglia (illuminata a Led) che propone una riuscita stilizzazione delle sette barrette verticali, questo nuovo coniuga l’efficienza aerodinamica del frontale con la caratteristica fiancata verticale della odierna Wagoneer. “Entusiasmeremo i clienti con un suv premium ad alta efficienza, ricco di tecnologie e finiture artigianali di alta qualità, che offre capability 4x4, alte prestazioni, accelerazione rapida e un’autonomia target di 400 miglia con una singola carica" ha detto recentemente Christian Meunier brand ceo di Jeep.

E non bisognerà attendere a lungo (probabilmente fino al Los Angeles Auto Show in programma il 16 novembre) per verificare l'effetto di Wagoneer S sui clienti Usa. Intanto in Europa l'Avenger 100% elettrica ha registrato un record di oltre 40mila ordini dal lancio ed assieme a Renegade questo trend ha fatto crescere la quota di mercato del marchio nel segmento B-Suv del 33,5%, più del doppio rispetto alla crescita registrata globalmente dal segmento (+12,8%) nel mercato europeo.

Un successo che conferma la crescita dell'elettrificazione per l'iconico brand, questo mentre la quota di mercato di Jeep in Europa nel segmento B-Suv Lev raggiunge il 10,6%, sfiorando il 50% in Italia. Nel nostro Paese sono stati registrati ottimi risultati anche nelle vendite di Renegade, che tocca una quota di segmento del 7,8% rispetto al 7,4% dello scorso anno. “Jeep Avenger è stata progettata per soddisfare pienamente le esigenze dei clienti europei - ha commentato Eric Laforge, head of Jeep brand Europe - come dimostrano gli straordinari risultati che la vettura sta registrando in tutto il Continente".

"Al successo di Jeep Avenger si aggiungono anche gli ottimi risultati di vendita di Jeep Renegade, che registrano un incremento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione che i due veicoli si integrano a vicenda offrendo due alternative ecologiche e convincenti completamente diverse nel competitivo mercato dei B-Suv”.

