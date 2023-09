Sportiva elettrica Hyundai Vision N 74, possibile produzione

Hyundai sarebbe seriamente intenzionata a realizzare una versione di produzione della concept car Vision N 74 che era stata svelata lo scorso anno.

Alcuni media, grazie all'archivio on line dell'European Union Intellectual Property Office (Euipo), hanno infatti potuto scoprire che la Casa sudcoreana ha presentato domanda per registrare il marchio N74 e questo potrebbe tutelare Hyundai al momento di lanciare e commercializzare il nuovo modello sportivo.

In una intervista rilasciata al podcast The Autopian all'inizio di quest'anno, Till Wartenberg vicepresidente di Hyundai con responsabilità della gestione del marchio N e gli sport motoristici aveva detto di voler vedere il concept Vision N 74 tradotto in modello di produzione.

"Il mio desiderio personale sarebbe di produrre questo modello - aveva detto Wartenberg - All'inizio probabilmente si tratterebbe solo di un investimento, ma se questo veicolo arrivasse davvero sul mercato molti lo comprerebbero. E ne sarei molto felice".

Il concept N Vision 74 era nato - come evidenzia il nome - per celebrare l'iconica coupé Hyundai Pony disegnata nel 1974 dal grande Giorgetto Giugiaro.

Ma usato anche come laboratorio mobile per consentire alla divisione N Performance di sperimentare un eventuale sviluppo dello schema proposto per questo modello sportivo elettrico, cioà la trazione posteriore e un gruppo propulsivo con 670 Cv alimentato da fuel cell a idrogeno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA