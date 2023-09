Nell'imminente concept Lexus la rivoluzione è sotto la pelle

Lexus, il brand premium di Toyota, presenterà all'imminente Japan Mobility Show una concept di coupé elettrica a quattro posti caratterizzata da quella che è stata definita "una tecnologia di prossima generazione". L'auto che sarà svelata all'evento che ha preso il posto del Tokyo Auto Show - si legge sul magazine australiano Drive - potrebbe prefigurare il modello di serie che prenderà il posto (pur in un segmento superiore e in modalità 100% elettrica) della berlina Lexus IS.

In una tavola rotonda con i media Takashi Watanabe, responsabile globale di Lexus, ha affermato che questa concept car "delineerà la visione del marchio per il suo futuro elettrico" senza però entrare in dettagli tecnici.

Secondo indiscrezioni Lexus potrebbe utilizzare questo concept per portare al debutto la nuova architettura per auto elettriche 'giga-casting' che Toyota ha presentato nello scorso giugno anticipando che verrà utilizzata nei modelli di serie a partire dal 2026.

Si tratta di una rivoluzionaria soluzione costruttiva che unisce 33 componenti strutturali prima fabbricati indipendentemente in uno solo e che ricalca quanto sta facendo Tesla per Model Y e Cybertruck.

Utilizzando presse di grandi dimensioni che possono ottimizzare lo stampaggio di acciai speciali, il sistema 'giga-casting' di Toyota punta a semplificare i processi produttivi e renderli più economici.

Una soluzione, questa, che servirà a "cambiare radicalmente la struttura - ha precisato lo stesso Watanabe - e il metodo di produzione della prossima generazione di veicoli elettrici".

Nella concept che prefigura la Lexus di serie del 2026 debutterà dunque un nuova piattaforma elettrica costituita da tre componenti principali premontate - anteriore, centrale che ospita il pacco batteria e posteriore - che verranno uniti in linea e permetteranno di tagliare radicalmente anche i tempi di produzione.

La nuova struttura modulare servirà anche per mostrare, già dal Japan Mobility Show di fine ottobre, una batteria agli ioni di litio di nuova generazione che consentirà un'autonomia di oltre 970 chilometri.



