Volkswagen Tayron sette posti, successore di Tiguan AllSpace

Volkswagen ha confermato lo sviluppo dell'inedito suv con tre file di sedili Tayron che dovrà prendere nei mercati globali il posto del modello Tiguan AllSpace, quest'ultimo distinato ad uscire di scena con l'arrivo del Tiguan di nuova generazione. Basato sulla piattaforma Mqb-Evo, la stessa del nuovo Tiguan a 5 posti e della prossima generazione di Skoda Kodiaq ma in versione a passo lungo, Tayron si differenzierà esteticamente dal suv più piccolo, mentre nella precedente strategia Tiguan - Tiguan AllSpace l'unica differenza era rappresentata dalle dimensioni della carrozzeria.

Secondo informazioni provenienti da ambienti vicini alla Casa di Wolfsburg e riportate dal magazine Autocar India, il nuovo Tayron verrà proposto in due varianti di carrozzeria, una tradizionalmente suv ed una suv coupé che potrebbe avere solo 5 posti anziché 7. A livello internazionale, come era stato già confermato Volkswagen, Tayron sarà offerto nelle configurazioni 2 e 4 ruote motrici con due opzioni di motore da 2,0 litri – un turbo benzina e un turbo diesel – entrambi con configurazione ibrida leggera da 48 Volt e un cambio doppia frizione a 7 rapporti. In alcuni mercati per Tayron dovrebbe essere proposta la scelta tra due ibridi plug-in a benzina (Phev) con livelli di potenza a 204 e 272 Cv.

Il sistema dovrebbe prevedere un motore benzina 1.5 litri accoppiato con un pacco batterie da 19,7 kWh. In questo caso il cambio dovrebbe essere il noto DSG a 6 velocità. Previsto per essere fabbricato anche in India (lancio nel 2025) il nuovo suv di Volkswagen sarà venduta come Tayron in quasi tutte le parti del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti, dove manterrà la denominazione di Tiguan per non perdere i vantaggi commerciali legati alla sua popolarità.

