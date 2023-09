Su Nuova Renault Clio design al servizio della modernità

La Nuova Clio è stata progettata tenendo conto del nuovo design di Renault, incentrato sulle persone e sulla tecnologia. In particolare, l'ultima versione dello storico modello della casa francese, guadagna in espressività già con il nuovo logo Renault al centro del frontale, completamente rivisitato.

Questa trasformazione concretizza la volontà della casa francese di costruire una 'voiture à vivre' più moderna, più fedele alla sua identità ma anche più sostenibile, basandosi sui suoi valori storici. La nuova firma luminosa, che sarà presente sui futuri veicoli Renault, si integra in questo nuovo linguaggio stilistico facendo riferimento a due dei suoi tratti distintivi, ovvero la precisione e la tecnicità.

Nell'abitacolo c'è tutto un mondo che si reinventa, con nuove sellerie e nuovi biomateriali, per ottenere un veicolo in cui la qualità e l'esperienza di vita a bordo risultano significativamente migliorate. Nella versione esprit Alpine, poi, sono la sportività e l'eleganza a caratterizzare il design, sia esterno che interno, per mettere ancora di più in risalto la nuova era in cui è entrata Nuova Clio.

Il frontale della vettura è stato completamente rivisitato con volumi scolpiti e linee tese e sfaccettate. La calandra a scacchiera più ampia dà al veicolo un carattere più forte e sportivo, mentre l'effetto sfumato, che va dalle tinte scure del logo a quelle più chiare delle estremità, aggiunge profondità.

Negli allestimenti Techno ed esprit Alpine, la parte inferiore della calandra è percorsa da una lama aerodinamica che trae ispirazione direttamente dal mondo del motorsport. la lama riprende la tinta della carrozzeria nell'allestimento Techno, mentre diventa Grigio Scisto Opaco nella versione esprit Alpine.

I finissimi fari anteriori, 100% Led fin dal primo livello di allestimento, comunicano precisione e tecnicità, conferendo a Nuova Clio uno sguardo più acuto e tagliente. Pur essendo più compatti, comprendono fino a 5 moduli di fasci luminosi high-tech (contro i 3 precedenti), in grado di adattare automaticamente la distribuzione della luce tra abbaglianti e anabbaglianti.

Anche il paraurti posteriore è stato rinnovato, tra numerose prese d'aria aerodinamiche che danno un'impressione visiva di maggiore ampiezza del posteriore e favoriscono l'aderenza alla strada. La parte inferiore della carrozzeria opta per il Nero Opaco nei primi livelli di allestimento, per il Nero Lucido nella versione Techno e per il Grigio Scisto Opaco nella versione esprit Alpine.

Sono, inoltre, disponibili sei diversi diffusori posteriori (con o senza terminale di scarico per le versioni ibride e in funzione dell'allestimento). I fari posteriori, a loro volta modernizzati, ora incorporano lenti trasparenti di cristallo.

Lasciano trasparire l'interno conferendo ancora una volta un look più tecnico e moderno al veicolo.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA