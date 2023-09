Rolls Royce Phantom per Mansory è Pulse Edition

Se il preparatore tedesco Mansory non è nuovo al mondo di Rolls-Royce Phantom, con la Pulse Edition ha superato se stesso in quanto ad apparenza, con un bodykit pensato per attirare l'attenzione.

La Phantom Fulse Edition secondo Mansoryi, spicca per i nuovi fari a Led e per la griglia leggermente ridisegnata. Il bodykit personalizzato. Il cofano in carbonio forgiato è abbinato ad una finitura nera che riguardano le minigonne laterali, lo spoiler e il diffusore posteriore che ospita un sistema di scarico sportivo.

Le ruote nere FD.15 completamente forgiate di 24 pollici di diametro riempiono completamente i passaruota, grazie anche alle sospensioni abbassate.L'interno di questo particolare modello è personalizzato con rivestimento in pelle bianca con scritte Mansory in rilievo sui poggiatesta cuscini.

Gli accenti in nero sul cruscotto e il pavimento, anch'esso nero, creano un forte contrasto, come con la finitura in carbonio forgiato a vista sulle portiere. Per coloro che preferiscono un'estetica ancora più sorprendente, Mansory ha creato una specifica alternativa della Pulse Edition, dipinta in Black Diamond, con ruote abbinate.

L'interno, in quest'ultimo caso, è invece è interamente rivestito in azzurro, con accenti arancioni a contrasto, che creano una combinazione cromatica insolita. Sotto al cofano batte il motore Rolls-Royce twin-turbo 6.75 litri V12, che produce 563 Cv e 900 Nm di coppia.

A richiesta, Mansory è però in grado di aumentare tali numeri a 602 Cv e 950 Nm, con aggiunta di copertura in fibra di carbonio sul motore. Nessun dato è invece stato rivelato dal preparatore a proposito del prezzo della vettura.



