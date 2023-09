Entry level anglo cinese MG3, in arrivo versione più moderna

Il colosso cinese Saic, che dal 2008 possiede il marchio britannico MG, si prepara a sferrare un attacco globale nel segmento entry level, quello per intenderci della Panda. Operazione, questa, che per il momento riguarderà solo alcuni mercati selezionati e principalmente emergenti.

Per replicare quanto fatto da Kia con il suo modello d'ingresso Rio (recentemente aggiornato e ora caratterizzato da una estetica moderna e attraente) sono stati scelti proprio il brand inglese e l'esistente modello 'low price' MG3, che in India è venduto ad un prezzo corrispondente a poco più di 6.000 euro.

Lo si scopre grazie al deposito da parte del gruppo cinese dei bozzetti per 'congelare' i diritti sul design esterno della carrozzeria, e dalla successiva pubblicazione di queste immagini dal magazine britannico Autocar.

Il nuovo modello, pur mantenendo la stessa piattaforma della MG3 odierna, evidenzia nel confronto delle carrozzerie una decisa evoluzione del design, con un frontale molto più moderno e una coda che riporta il gruppi ottici in posizione orizzontale, come in molti modelli di segmento superiore. Il salto di qualità dovrebbe riguardare anche l'interno - già oggi ben equipaggiato - e le dotazioni, che prevederanno a seconda dei mercati sistemi di assistenza e confort di differente livello.

Secondo Autocar è invece certa l'adozione per la MG3 di una tecnologia propulsiva ibrida leggera per ottenere una riduzione delle emissioni e incamminare i clienti di paesi meno maturi dal punto di vista della motorizzazione di massa verso livelli di elettrificazione più spinta.

