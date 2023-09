Nuove edizioni speciali per Dodge Charger e Challenger

Prosegue anche in Europa il progetto Last Call di Dodge, nato come tributo di addio alle versioni Hemi dei modelli Charger e Challenger. Protagonista dell'iniziativa, una serie speciale costituita da versioni rivisitate di sette modelli iconici del marchio, progettati per offrire agli appassionati l'opportunità di acquistare un prodotto esclusivo.

Dopo la Dodge Challenger Shakedown arrivata a marzo e la Dodge Challenger Black Ghost presentata a maggio, è ora il turno per il terzo e il quarto modello dei cinque che il Dodge ha deciso di commercializzare anche in Europa, ovvero Dodge Challenger R/T Scat Pack e Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger.

I due modelli si ispirano alla tradizione del marchio americano e strizzano l'occhio allo stile della gamma di muscle cars 'swinger', lanciata da Dodge tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. I due modelli originali erano già speciali a loro tempo, abbinando una grande potenza in un pacchetto compatto e opzioni esclusive, come combinazioni di colori interni ed esterni verde su verde, inserti oro ed elementi in legno.

Sotto al cofano batte il motore Hemi V-8 da 6,4 litri con cambio automatico Torqueflite a 8 rapporti, capace di erogare 485 Cv. Solo 55 esemplari di queste due serie speciali realizzate in edizione limitata saranno commercializzati in Europa ed entrambi i modelli sono prodotti nella versione widebody, disponibili nelle colorazioni esterne F8 Green e Sublime Green, per ricreare il classico look verde su verde della Swinger.

La Dodge Challenger Scat Pack Swinger 2023 si contraddistingue inoltre per la presenza di dettagli stilistici Gold School, quali il badge Challenger e il badge R/T Widebody sulla griglia, la presa Shaker e i badge Bee sui parafanghi.



