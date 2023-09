Nuova Fiat 600 avrà anche la versione ibrida

Non solo elettrica ma anche ibrida, la nuova Fiat 600 che nel 2024 sarà disponibile anche in versione Hybrid. Dopo la presentazione ufficiale della Nuova Fiat 600e, la casa torinese ha infatti annunciato una versione ibrida dell'ultima arrivata in famiglia, che farà in suo ingresso in scena l'anno prossimo.

In particolare, la Nuova 600 sarà disponibile sia nella versione 100% elettrica sia nella versione ibrida, in quei paaesi dove ancora la transizione all'elettrico stenta a decollare in modo deciso. "La nostra visione strategica - ha commentato Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis - rimane completamente concentrata sull'elettrico e il fatto che 500e sia la city car Bev più venduta in Europa alimenta la nostra determinazione. Resteremo però rilevanti anche in quei Paesi come l'Italia, il nostro mercato interno, dove il full electric non è ancora realmente decollato.

Pertanto, per questi paesi, insieme alla nuova 600 full electric, offriremo un ibrido ad alte prestazioni".

La nuova 600 in versione ibrida si affiderà ad una tecnologia ibrida Mhev P2, da 100 Cv e 110-114g di CO2 stimati dai dati provvisori di pre-omologazione. Il propulsore ibrido sarà lanciato su due livelli di allestimento, ovvero la Nuova Fiat 600 Hybrid La Prima, la versione più esclusiva, e la Nuova Fiat 600 Hybrid, la versione più accessibile.

Il modello ibrido consentirà ai clienti di vivere anche la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città a una velocità inferiore a 30 km/h, ma anche su strade urbane e extraurbane e in autostrada, quando il conducente rilascerà il pedale dell'acceleratore in condizioni stabili o in discesa.

Tecnologica anche l'accensione del motore, che grazie al supporto di un motore elettrico Bsg, avviene in modalità silenziosa e permette una transizione fluida tra il motore a combustione interna e il motore elettrico.

A garantire le prestazioni sarà la sinergia tra il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende il motore elettrico da 21-kW, un inverter e l'unità centrale di trasmissione che insieme forniscono la migliore ottimizzazione in termini di compattezza.

