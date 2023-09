La prossima Bmw M3 sarà una sportiva elettrica da 1.300 Cv

La prossima generazione della Bmw M3 sarà la più potente di sempre e probabilmente di tutte le auto mai prodotte dalla Casa di Monaco. Secondo anticipazioni pubblicate sul magazine specializzato australiano Drive - che ha raccolto alcune dichiarazioni di Frank van Meel, ceo della divisione M GmbH - l'auto che verrà presentata nel 2027 sarà 100% elettrica e potrà disporre di ben 1.300 Cv, erogati complessivamente da quattro unità di ultima generazione.

Una notizia, questa, che ha già destato l'interesse degli appassionati del marchio M, storicamente sempre alla ricerca di prestazioni elevate e soprattutto di grande piacere di guida. Grazie ai più sofisticati sistemi di gestione elettronica della trazione, la futura i3 M130 (se si chiamerà così, per evidenziare il livello di potenza) potrà infatti passare da un comportamento decisamente sovrasterzante ad uno neutro e adatto alle andature non sportive, con infinite variazioni della coppia trasmessa dai motori singoli alle ruote. L'architettura elettronica della futura sportiva potrebbe infatti contare sulla rivoluzione rappresentata dalla piattaforma Neue Klasse.

Questa nuova famiglia, con la sua innovativa base tecnologica, è stata infatti progettata pensando a vetture a trazione anteriore, posteriore ma anche integrale per poter accettare fino a quattro motori con potenza massima teorica di 1340 Cv. Nella Neue Klasse la gestione di tutti gli elementi software e delle informazioni basate su sensori sono infatti elaborate in un'unica ECU che potrà fornire un'incredibile ampiezza di risposte dinamiche. E per questo le risposte alle ruote - e in generale a tutti gli elementi coinvolti nella dinamica di marcia - potrebbero permettere una gestione fino a dieci volte più veloce degli attuali sistemi con più ECU che dialogano tra loro.

Ma per il massimo 'godimento' degli appassionati delle Bmw M, viene riportata la notizia che in futuro ci sarà la coesistenza delle soluzioni Ice ed Ev per la M3, cosa che rientra nella filosofia Power of Choice della Casa bavarese. Bmw starebbe infatti lavorando sul sei cilindri in linea S58 da 3,0 litri dell'attuale M3 che sarà aggiornato per superare i futuri standard sulle emissioni e che riuscirà quindi ad essere compatibile con i futuri limiti Euro 7.

