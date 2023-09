Ford Ranger attacca la spina con la versione Plug-in Hybrid

Si allarga la famiglia di Ford Ranger che punta anche sulla spina. All'inizio del 2025 Ford introdurrà infatti il Ranger Plug-In Hybrid, portando per la prima volta questa motorizzazione a bordo del suo pick-up.

La nuova versione è stata pensata per unire la potenza elettrica alla versatilità e all'affidabilità. Il lancio del primo Ranger Plug-in Hybrid segnerà un significativo passo in avanti della casa dell'ovale blu nell'offerta di motorizzazioni per i clienti che cercano un pickup di medie dimensioni.

Per facilitarne la gestione, Ranger Plug-in Hybrid sarà poi completamente integrato con l'ecosistema connesso Ford Pro per i servizi di ricarica, soluzioni software e assistenza, consentendo alle aziende di ottimizzare la produttività e semplificare la transizione ai veicoli elettrici.



"Il Ranger Plug-in Hybrid - ha commentato Hans Schep, general manager di Ford Pro Europa - aiuterà i clienti a fare un passo in avanti verso un futuro elettrificato, con il massimo della sicurezza e delle abilità che consentono al Ranger, il leader del segmento dei pick-up medi, di essere sempre all'avanguardia".

Ranger Plug-in Hybrid distribuirà più coppia di qualsiasi altro Ranger, combinando un motore a benzina Ford EcoBoost da 2,3 litri con un motore elettrico e un sistema di batterie ricaricabili e consentendo la guida in modalità puramente elettrica per oltre 45 chilometri.

La nuova versione mantiene poi le capacità del Ranger, a cominciare dal valore massimo del rimorchio frenato che è di 3.500 kg, lo stesso del resto della gamma. Ranger Plug-in Hybrid sarà inoltre dotato di Pro Power Onboard, che consente di alimentare gli strumenti e le apparecchiature elettriche ad alto assorbimento, in un cantiere o quando si è all'aperto, semplicemente collegandoli alle prese di corrente presenti sia nel pianale di carico che nell'abitacolo.

Sul fronte della guida, Ranger Plug-in Hybrid è dotato della trazione integrale di Ranger, di modalità di guida selezionabili e di funzioni avanzate di sicurezza e assistenza alla guida.

"I nostri clienti - ha commentato ancora Schep - vogliono veicoli elettrificati che offrano prestazioni elevate e costi di gestione accessibili senza rinunciare a tutto ciò che amano dei pickup. Il Ranger Plug-in Hybrid offre ai clienti una guida a zero emissioni allo scarico per i brevi tragitti, oppure prestazioni ibride che offrono incredibili capacità off-road, di carico utile e di traino".

