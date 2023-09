La carica delle elettrificate al modo di Citroën

Elettriche o ibride, per Citroën la parole d'ordine è sempre quella del comfort. In attesa di alcune novità previste per il mese di ottobre, Citroën ha riacceso i riflettori sulla sua gamma elettrificata, aumentandone l’offerta. L'obiettivo si è concentrato in particolare su C5 Aircross, C5 X, ë-C4 ed ë-C4 X. Sul fronte della C5 Aircross, la novità riguarda il nuovo propulsore mild hybrid da 136 CV con impianto a 48 volt, affiancato dal plug-in hybrid 180, presente anche sull’ammiraglia C5 X. Per le C4, invece, entra in gioco il nuovo e più potente powertrain a batteria da 156 Cv.

Tutte le novità sono già a listino e il mild hybrid arriverà in consegna da fine ottobre. Sulle strade francesi abbiamo provato tutta la gamma, con e senza spina, compreso il mild hybrid 136 ë-Dcs6 della C5 Aircross. Sotto al cofano batte il powertrain costituito dall’1.2 PureTech turbobenzina da 136 Cv e 230 Nm, rinnovato nel funzionamento e abbinato a un motore elettrico a magneti permanenti, capace di erogare 29 Cv e 55 Nm, oltre alla batteria agli ioni di litio dalla capacità di 432 Wh.

Sulla C5 Aircross Hybrid 136, come per il resto della gamma, a dettare legge è il comfort di guida, così come quello dedicato air passeggeri. Con l'ibrido la spinta in accelerazione è avvertibile ma morbida, con partenza in elettrico. Il cambio a doppia frizione è piuttosto veloce, anche in manuale con i paddle sul volante. Le sospensioni sono un caposaldo del viaggio al modo di Citroën, con una taratura turistica: smorzano qualunque sobbalzo della strada e garantiscono una buona tenuta di strada, per un comfort all’altezza della tradizione del marchio francese.

Sul fronte prezzi, per questo modello si parte da 36.500 euro. Sulle ë-C4 ed ë-C4 X, è invece da segnalare il debutto del nuovo motore elettrico sincrono da 156 Cv e 260 Nm, dotati di batteria da 54 kWh (potenza di ricarica in corrente continua 100 kW), per un’autonomia che cresce dai 360 km della versione 136 CV a 420 km, nel ciclo combinato Wltp.

