Una gamma completa e accessibile per Renault Arkana

Una gamma semplificata e un'offerta più ricca, per Renault Arkana che con la nuova identità di marca puntara ancora di più alla 'Nouvelle Vague' del marchio francese.

La gamma di Nuovo Arkana è ora composta da tre allestimenti, ovvero Evolution, Techno ed Esprit Alpine, oltre a due motorizzazioni che comprendono l' E-Tech Full Hybrid 145 cv e il benzina mild hybrid 140cv. La politica commerciale di Renault, basata sulla diversificazione controllata dell'offerta e sulla riduzione dei costi di produzione e distribuzione, permette poi di proporre Nuovo Arkana a prezzi competitivi.

Fin dall'allestimento Evolution, disponibile a partire da 29.750 euro, Arkana dispone di navigazione di serie, inclusa nel sistema multimediale Renault Easy Link. Quest'ultimo diventa compatibile con i sistemi Android Auto ed Apple CarPlay (quest'ultimo in modalità wireless). Il driver display digitale è sempre da 7", ma ora visualizza le informazioni su una superficie più ampia.

Oltre al paraurti sportivo con lama aerodinamica in tinta carrozzeria, la versione Techno, disponibile a partire da 31.250 euro (la versione full hybrid disponibile da 32.750 euro), si distingue soprattutto per i cerchi da 18" ripresi dalle precedenti versioni Rs Line ed E-Tech Engineered. Il logo e le scritte posteriori sono in color Cromo Satinato.

L'allestimento Esprit Alpine è invece disponibile a partire da 36.150 euro. Oltre alla lama del paraurti anteriore Grigio Satinato, quest'allestimento si distingue, all'esterno, per il badge specifico Grigio Scisto con bordo Nero Lucido posizionato sui coprimozzi dei parafanghi. Sono disponibili i nuovi cerchi da 19" con motivo traforato che conferiscono a Nuovo Arkana un look al tempo stesso più distintivo e più sportivo.

All'interno, i sedili sono un mix di pelle Tep scamosciata, con una percentuale maggiore di similpelle rispetto alle precedenti versioni alto di gamma Rs Line ed E-Tech Engineered.

I sedili sono impreziositi da cuciture orizzontali blu e dal logo Alpine sullo schienale. Le cinture di sicurezza si distinguono anche per la presenza di due strisce blu.

I pannelli delle porte ed il volante, invece, sono caratterizzati da cuciture blu-bianche-rosse, mentre la parte della plancia di fronte al passeggero del sedile anteriore è rifinita con un sobrio ma elegante motivo effetto ardesia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA