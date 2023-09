Un motore per ogni necessità con nuova Renault Clio

È un mix di motorizzazioni che guarda alle tendenze del momento, quello della nuova Renault Clio che è tornata in scena per soddisfare un po' tutte le esigenze di mobilità. Se già dalla prima generazione Clio ha offerto una delle gamme di motorizzazioni più completa del segmento, dalla benzina all'ibrido, passando per il diesel, sono intervenuti importanti cambiamenti nel corso degli anni, fino all'oggi dove Nuova Clio è saldamente posizionata in un'era ancora più sostenibile e più economica. "Quella con Clio - dice Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia - è la più lunga storia d'amore di Renault con i suoi clienti, una storia d'amore che dura da 33 anni. Fa parte di uno dei valori fondanti della marca: il rispetto e la valorizzazione della nostra eredità. È un classico che, come tutti i classici, non smette mai di emozionare. Ma come tutte le storie d'amore deve rinnovarsi costantemente".

La nuova versione del modello di casa Renault può infatti contare su una gamma di motorizzazioni multi-energia, ma la punta di diamante tecnologica è il motore E-Tech full hybrid da 145 cv, che associa il piacere di guida con la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di Co2.

Le altre motorizzazioni disponibili, ovvero benzina, diesel e bifuel benzina/Gpl, offrono poi un'ampia gamma di potenze e concorrono a costituire un offerta di motorizzazioni completa, per consentire di scegliere la configurazione più idonea per i rispettivi utilizzi e aspettative.

Per tutte queste motorizzazioni, tranne che per il motore 1.0 SCe 65 cv, è prevista la modalità Eco che suggerisce i migliori comportamenti da adottare per risparmiare il carburante e, pertanto, ridurre le emissioni di Co2.

Se la tecnologia E-Tech full hybrid, per la quale sono stati depositati oltre 150 brevetti e che può contare sull'esperienza di Renault in Formula 1, conferisce a Nuova Clio dinamicità e, al tempo stesso, efficienza, il motore TCe 100 Gpl migliora le prestazioni, riducendo, al tempo stesso, i consumi e le emissioni di Co2 (meno 8% di CO2 rispetto ai motori benzina equivalenti).

La motorizzazione TCe 90, turbo benzina da 3 cilindri con una potenza di 90 cv e una coppia di 160 Nm, è associata ad una trasmissione manuale a 6 rapporti ed è caratterizzata dalla fluidità di utilizzo, con bassi consumi di carburante. Il motore SCe 65 è invece pensato per chi desidera un veicolo economico per uso urbano e periurbano.

Agli usi intensivi e alle flotte aziendali strizza invece l'occhio la motorizzazione Blue dCi 100, da 100 cv / 260 Nm, per una guida efficiente e parca nei consumi. Dotata di trasmissione manuale a 6 rapporti, questa soluzione riduce il regime del motore oltre i 110 km/h, per una maggiore efficacia nell'uso su strada e autostrada.



