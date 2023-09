Porsche Taycan Turbo GT, sarà rivale di Tesla Model S Plaid

La voglia di essere i primi della classe, cioè i più veloci sul Nurburgring con un modello elettrico di serie, ha 'tradito' Porsche che, forse per esigenze fotografiche, ha portato sulla celebre pista tedesca una Taycan Turbo GT senza camuffamento, praticamente identica al futuro modello di serie.

Così in vista del suo debutto la versione top della gamma elettrica (si parla di oltre 1.000 Cv) si è mostrata in tutta la sua personalità estetica, fatta evidentemente di una attenzione ancora maggiore agli aspetti aerodinamici e di un look più aggressivo.

Versione che è focalizzata sulla guida in pista, la Taycan Turbo GT era già stata vista in versione prototipale (e mascherata) nell'ottobre 2022, così da non svelare il possibile aspetto definitivo.

Ma le ultime immagini 'rubate' dai fotografi del magazine specializzato Carscoops ne mostrano chiaramente i dettagli, come il nuovo design dello scudo paraurti anteriore con le prese laterali più affilate e alette prominenti raccordate allo splitter più grande. Nella Taycan Turbo GT si scoprono anche i fari a Led rivisti nel disegno (con uno schema a 5 punti luminosi) e superfici più nitide sui parafanghi anteriori. In coda la nuova supercoupé elettrica mostra uscite aggiuntive sullo scudo, un'estensione del diffusore con più alette aerodinamiche e soprattutto una grande ala fissa in fibra di carbonio, come le calotte degli specchietti.

Oltre all'assetto più aggressivo e molto probabilmente a nuove possibilità di configurazione della dinamica la Taycan Turbo GT si distingue - scrive Carscoops - per un sistema propulsivo elettrico a tre motori, con una potenza complessiva di 746 kW (circa 1.000 Cv) molto più elevata rispetto ai 750 dell'attuale Taycan Turbo S a doppio motore.

L'aspetto più interessante è però un livello di potenza che si avvicina ai 1.020 Cv della Tesla Model S Plaid cioè l'auto che ha strappato con il tempo di 7:25.23 il record sul giro al Nurburgring che era della Porsche.

Secondo indiscrezioni nel tentativo di record sul giro con il pilota ufficiale Lars Kern al volante la Taycan Turbo GT dovrebbe avere ottenuto un tempo sul giro compreso tra i 7:05.298 di Rimac Nevera (categoria superiore) e quello della Tesla Model S Plaid.



