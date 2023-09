Più stile, tecnologia e servizi per Mercedes GLC Coupé

Rivista nello stile, migliorata per dotazione e nella tecnologia di bordo, con un ventaglio proposte rimodulato, la Mercedes GLC Coupé rilancia la sfida nel segmento delle Suv sportive medie di livello premium. L'obiettivo è consolidarsi come punto di riferimento, anche alla luce delle quasi 40.000 unità vendute sino a oggi.

In listino con sette varianti di propulsori elettrificati (4 a benzina e 3 a gasolio) e 6 livelli di allestimento, il nuovo modello, ordinabile dallo scorso aprile (da luglio nelle concessionarie), dispone anche di un ricco pacchetto di servizi digitali, denominato Mercedes-Benz Connect Package, che in un'unica soluzione per 149 euro l'anno raggruppa tutta la precedente offerta di "digital extras". Tra questi, per esempio, la funzione Mbux Smart Home per accedere dalla vettura al controllo della domotica di casa, per controllare e gestire da bordo temperatura e illuminazione, tapparelle ed elettrodomestici del proprio appartamento.

Cresciuta in lunghezza di 31 mm, sino ad arrivare a 4.763 mm, raffinata nell'aerodinamica (il Cx è sceso da 0,30 a 0,27), la GLC Coupé model year 2023 monta di serie ruote da 18" e sfoggia mancorrenti sul tetto verniciati in nero, inediti i bordi laterali sagomati e, a richiesta, pedane ispirate al mondo delle corse. Vanta, inoltre, numerosi "upgrade" che la rendono ancor più desiderabile, a cominciare dal sistema di infotrattenimento che abbina un cruscotto digitale da 12,3 pollici a uno schermo centrale da 11,9" con controllo a sfioramento, dotato di navigazione con realtà aumentata. Delle indicazioni "attive" compaiono in console sulle immagini video degli incroci, per una più



facile e immediata lettura delle indicazioni, come verificato nel corso di un test di guida stampa che ci ha portato dalla sede Mercedes-Benz di Milano sino alle alture sopra Verbania, sul Lago Maggiore.

Al volante della Diesel più potente in listino, la 300 de 4Matic da 333 Cv (197 erogati dal 4 cilindri a gasolio di 2,0 litri e 136 Cv dall'unità EV), abbiamo appurato come la promessa delle varianti plug-in di 131 km di marcia in modalità esclusivamente elettrica non sia affatto un miraggio. Partiti da Merbag Milano con la batteria da 31,2 kWh all'80% di carica, infatti, abbiamo bruciato un'ottantina di chilometri fra città, autostrada e stradine di montagna in totale silenzio e in assenza di emissioni, prima di arrivare allo 0%. Poi, recuperato qualche "elettrone" sfruttando la rigenerazione della batteria in frenata e nelle discese, impostata la modalità di guida hybrid (oltre a questa e all'elettrica le altre sono sport, battery hold per preservare la batteria, offroad e individual), abbiamo continuato a godere dell'ottima insonorizzazione di bordo. E di un'altrettanto valida ripresa da "peso piuma", grazie ai 400 Nm di coppia forniti dalla power unit della Stella.

Agile in salita, nonostante le oltre due tonnellate di peso, la 300 de si guida con piacere e brio grazie alla trazione integrale, all'asse posteriore sterzante (di 4,5 gradi) e alle sospensioni sportive che sono diventate parte dell'equipaggiamento di serie per tutta la gamma. Questa Suv Coupé si muove con insospettabile agilità sulle strade strette e ricche di curve, come abbiamo potuto apprezzare salendo verso il Mottarone. In autostrada, invece, ai 130 km/h, brilla per il comfort, perfettamente in linea con i canoni del brand.

Noblesse oblige, verrebbe da dire, anche alla luce del listino: i prezzi dell'allestimento di ingresso della gamma attuale partono, infatti, dai 70.922 euro della 200 4Matic, una ibrida a benzina "mild" a 48 Volt con generatore di avviamento integrato. Il top (sempre della proposta "base") sono gli 88.417 euro della 400 plug-in a benzina da 388 Cv. La 300 de plug-in della prova, invece, è acquistabile da 85.758 euro. Con le auto della Stella, però, si sa: è un attimo salire di prezzo facendosi conquistare dai numerosi optional e, sfizio dopo sfizio, è facile arrivare a quota 100.



