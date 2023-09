Aston Martin rispolvera progetto Valkyrie per Le Mans e Imsa

Originariamente progettata e costruita nel 2021 per competere in pista secondo il regolamento Hypercar di Le Mans, l'Aston Martin Valkyrie AMR Pro non aveva mai onorato quell'impegno interpretando soprattutto il ruolo (peraltro molto redditizio) di costoso gioiello per collezionisti. Ora però, dopo l'ottimo comportamento della Vantage WEC, gestita dalla scuderia americana The Heart of Racing, Aston Martin avrebbe deciso di 'rispolverare' il progetto Le Mans e starebbe progettando l'operazione - con l'obiettivo di disputare sia la gara delle 24 Ore che il campionato IMSA nordamericano a partire dal 2025 - sempre in collaborazione con The Heart of Racing.

Secondo quanto riferisce The Drive, Aston Martin sarebbe in contatto con i fornitori per questo potenziale programma di corse e si starebbe assicurando le figure cruciali per gestirlo, tra cui l'ex direttore tecnico della Williams Formula 1, Adam Carter. A differenza della Valkyrie AMR Pro sviluppata per la precedente categoria LMH la nuova versione da competizione dovrebbe essere modificata per adattarsi alle attuali regole.

Pur attenendosi in gran parte al design esistente, la nuova Valkyrie dovrebbe però montare il motore V12 da 6,5 litri he è stto sviluppato in collaborazione con Cosworth e che presente nel modello stradale.



