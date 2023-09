Anteprima mondiale a novembre per Volvo Em90

E' tutto pronto per l'arrivo di Em90, il primo modello Mpv premium completamente elettrico di Volvo. La casa svedese ha anticipato il nuovo arrivo presentandolo come un concentrato di "spazio in movimento e un luogo in cui restare in contatto con i vostri cari, dare sfogo alla vostra creatività, rilassarvi, lavorare o semplicemente pensare".

La Volvo Em90 è il primo modello Mpv premium a trazione completamente elettrica di Volvo ed è stata progettata per consentire di sfruttare al meglio il tempo trascorso in auto, come se fosse un salotto scandinavo in movimento. La nuova Em90 punta infatti a non si limitarsi allo spostamento da un luogo a un altro, ma si propone come uno spazio in cui poter svolgere numerose attività.

La Volvo Em90 sarà presentata in anteprima mondiale il 12 novembre 2023. A partire dalla stessa data, i clienti in Cina avranno la possibilità di effettuare la prenotazione della vettura.



