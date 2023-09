Volkswagen ID.7 in prevendita sul mercato italiano

Volkswagen ha aperto le prevendite in Italia per la sua berlina 100% elettrica ID.7. Per il lancio sul mercato italiano, poi, la ID.7 punta sulle tecnologie innovative e di alta qualità. Equipaggiamenti come il display head-up AR a realtà aumentata, il sistema di navigazione Discover Pro e l'assistente alla guida Travel Assist 2.5 sono infatti inclusi di serie.

Grazie agli sbalzi corti e al passo lungo, la berlina elettrica offre un abitacolo accogliente con tanto spazio per tutti, in particolare per le gambe dei passeggeri posteriori.

L'ampio vano bagagli ha un volume totale fino a 532 litri.

Il compatto motore elettrico di nuova concezione che integra l'elettronica di potenza e di comando, è collocato al posteriore ed eroga 210 kW (286 Cv) e 545 Nm.

Nonostante una lunghezza di quasi cinque metri, la ID.7 può contare su un raggio di sterzata di soli 10,9 metri. Con un consumo medio di 14,1 kWh per 100 chilometri, un'autonomia fino a 620 km (Wltp) e la capacità di ricaricare in corrente continua DC fino a 170 kW, la berlina nella variante Pro è adatta anche alle lunghe distanze.

In Italia, la Volkswagen ID.7 è proposta nella variante Pro con un prezzo di listino da 64.850 euro. Grazie alla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen è possibile averla con 12.000 Euro di anticipo e 23 rate mensili da 799 euro. L'offerta include 20.000 km di percorrenza e l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km. Il lancio commerciale della ID.7 sul mercato italiano è previsto all'inizio del 2024.





