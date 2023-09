Volkswagen ID.7 diventa ID.X Performance Vision da 588 Cv

Volkswagen ha approfittato dell'evento ID.Treffen organizzato dai fan dei modelli elettrici di Wolfsburg a Locarno (sponda svizzera del Lago Maggiore) per svelare la ID.X Performance Vision, concept a trazione integrale ed elevate prestazioni basato sulla recentissima ID.7 che - ha detto Maria Soni Reissfelder, responsabile marketing e vendite della famiglia Volkswagen ID - "massimizza il potenziale della piattaforma Meb".



Oltre che per la trazione integrale, ottenuta con due motori per complessivi 411 kW pari 558 Cv più l'eventuale boost, la ID.X Performance si distingue per l'assetto orientato alle prestazioni, per i cerchi da 20 pollici con bloccaggio centrale e pneumatici racing 265. L'elevata coppia motrice è controllata dal Vehicle Dynamics Manager, che gestisce anche il funzionamento del bloccaggio del differenziale dell'asse posteriore. Questa funzione viene controllata su un display separato nella consolle centrale.

L'energia per i due motori viene fornita da una batteria di trazione - di potenza non specificata - che consente tempi di ricarica brevi fino a 200 kW.

Nella ID.X Performance spiccano anche uno splitter anteriore e un diffusore posteriore realizzati in carbonio e - nella parte posteriore - un'ala anch'essa in carbonio che garantisce la necessaria deportanza e rende ancora più espressivo il look di questa concept, per il momento non destinata ad avere un seguito produttivo.



