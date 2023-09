Suv elettrico Peugeot E-3008 tre livelli potenza e autonomia

Con l'arrivo di E-3008, il nuovo suv fastback elettrico di 'next level' Peugeot prosegue nel programma che prevede di offrire già nel 2025 ai propri clienti la più ampia gamma di auto elettriche tra tutti i marchi generalisti in Europa e di avere tutto il portfolio in versione 100% elettrica entro il 2030.

Quella dell'E-3008 è una tappa significativa, perché l'attuale 3008 è un modello best-seller che negli ultimi 7 anni ha conquistato più di 1,3 milioni di clienti in 130 Paesi, di cui quasi 150mila in Italia. E-3008 è, tra l'altro, il primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma Stla Medium di Stellantis, che porta la gamma del Leone a un livello superiore.

Si tratta di una piattaforma innovativa che è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria come l'autonomia fino a 700 km e il tempo di ricarica di 30 minuti. Ma anche il massimo piacere di guida con elevati livelli di prestazioni e di efficienza. Stla Medium è anche la base per ottimizzare i servizi connessi (Trip Planner, ricarica intelligente, Vehicle to load) e per consentire gli aggiornamenti Over The Air. Prodotto esclusivamente nello stabilimento di Sochaux (in Francia) il nuovo suv fastback elettrico E-3008 sarà commercializzato a partire dal febbraio 2024 in diversi paesi.

La gamma si baserà su i due livelli di allestimento Allure e GT (con 3 pacchetti di opzioni per una scelta semplice) e su tre propulsori 100% elettrici (potenze 210 e 230 Cv con autonomia estesa e 320 Cv Dual Motor a 4 ruote motrici). Saranno presenti anche propulsori ibridi, a seconda dei mercati.

"Il lancio del 'Next-Level' E-3008 - ha detto Linda Jackson, ceo di Peugeot - è un passo importante nella radicale trasformazione di Peugeot in un marchio 100% elettrico, con l'obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento in termini di design, piacere di guida ed efficienza. Con il suo design esterno, lo spettacolare Panoramic i-Cockpit, il suo piacere di guida e le prestazioni elettriche inedite, il Next-Level E-3008 inaugura una nuova era per Peugeot, quella del marchio generalista che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici sul mercato".

Progettato sin dall'inizio come modello nativo elettrico, nuovo E-3008 dispone di una gamma di tre motorizzazioni a zero emissioni (ciclo Wltp in corso di omologazione) che offrono un'autonomia di 525 km con la versione 2 ruote motrici da 210 Cv e di 700 km con la versione due ruote motrici da 230 Cv mentre il modello Dual Motor da 320 Cv permette un'autonomia di 525 km.

Per completare la strategia di elettrificazione della propria gamma, Peugeot lancerà prossimamente un grande suv elettrico di segmento superiore che si rivolgerà a un pubblico più ampio ed esigente di acquirenti. Maggiori dettagli saranno comunicati all'inizio del 2024.



