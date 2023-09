Bugatti Bolide, anche il telaio 'nudo' è un vero capolavoro

Il nuovo esclusivo modello di Bugatti ,l'hypercar da corsa Bolide, potrà evolvere anche in chiave agonistica. Lo dimostra il suo rolling chassis (cioè il telaio che si muove in pista esattamente come l'auto finita) che è basato su una nuova monoscocca in fibra di carbonio sviluppata secondo le esigenti norme della Fédération Internationale de l'Automobile (Fia) per le categorie LMH e LMDh.



Il successo e l'innovazione nel motorsport sono inseparabilmente legati a Bugatti da più di 100 anni, cioè da quando la Type 13 ottenne la prima vittoria dell'iconico marchio al Grand Prix de la Sarthe nel 1920. L'impareggiabile Type 35, che scese in pista quattro anni dopo, ha consolidato la reputazione di Bugatti per la produzione di auto da corsa belle e di successo, ottenendo più di 2.000 vittorie e podi durante la sua lunga e illustre carriera agonistica.

Questo dna sportivo, combinato con la tecnologia all' avanguardia e l'assoluta eccellenza ingegneristica, ha portato la Bolide a incarnare la visione di Bugatti per un'hypercar da usare solo in pista. Per adattare Bolide il più fedelmente possibile al leggendario motore turbo W16 da 8,0 litri del marchio, è stato necessario sviluppare una nuova monoscocca avanzata realizzata con compositi in fibra di carbonio high quality normalmente utilizzati solo in Formula 1 e nelle auto da corsa per Le Mans.

La nuova monoscocca del Bugatti Bolide rispecchia le proporzioni di un elegante catamarano, il che significa che guidatore e passeggero siedono perfettamente in equilibrio all'interno dell'auto. Questa disposizione consente inoltre di posizionare il propulsore 60 mm più avanti rispetto alla Chiron garantendo una soluzione ideale per l'uso in pista.

Il motore beneficia di una nuova disposizione che consente l'integrazione in modo ottimale all'interno della monoscocca. I requisiti di sicurezza della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) per i regolamenti LMH e LMDh per le auto da corsa di Le Mans hanno guidato lo sviluppo della nuova struttura e sono stati scelti perché sono tra i regolamenti di sicurezza più severi nel mondo degli sport motoristici.

Per garantire i più elevati livelli di sicurezza Bolide è dotata di un sistema estinguente automatico di origine militare che rappresenta un importante upgrade di sicurezza sotto ogni aspetto rispetto agli estintori ampiamente utilizzati nelle auto da corsa.

Inoltre per facilitare l'ingresso e l'uscita dall'abitacolo a due posti, le sezioni esterne dei poggiatesta avvolgenti sono fissate alle porte con forma a diedro. Progettati secondo le normative GT3 in linea con i requisiti di imballaggio dell'auto, sono fissati al telaio della porta tramite una staffa a forma di X, che è un componente strutturale poiché il carico di prova del poggiatesta viene applicato all'esterno della porta.



