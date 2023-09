Peugeot E-3008, vicino il reveal del suv elettrico fastback

Peugeot ha dato appuntamento alle ore 12.30 di domani martedì 12 settembre per il reveal in prima mondiale a Sochaux in Francia (dove sarà costruito) del nuovo modello della gamma elettrica E-3008.

L'invito è accompagnato da un comunicato con alcune immagini ufficiali (definite 'un anticipo della sua creatività progettuale') e con l'interessante annotazione che E-3008 sarà di 'next level'. Questo per ribadire dunque il balzo in avanti costituito dalle tecnologie di questo nuovo modello del Leone.



