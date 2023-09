Lotus Emeya: l'elettrica pensata per la guida

La Lotus, attraverso un'anteprima a New York, ha presentato la hyper GT a quattro porte a batteria denominata Emeya, che promette di ridefinire anche gli standard di guida dei veicoli di lusso elettrici, come ha annunciato il Ceo di Lotus Group, Feng Qingfeng. Le prestazioni dichiarate di questa sportiva elettrica annoverano uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,8 secondi ed una velocità massima superiore ai 250 km/h. La Emeya promette di essere rapida anche nella fase di ricarica del pacco batteria, visto che accetta fino a 350 kW di potenza dalle colonnine Hpc a corrente continua, attraverso le quali può recuperare fino all'80% della carica in 18 minuti, e l'energia per percorrere 150 km in 5 minuti.

A livello dinamico, invece, la hyper GT griffata Lotus si avvale di elementi aerodinamici attivi, quali la griglia anteriore, lo spoiler ed il diffusore posteriore, oltre che delle sospensioni pneumatiche, gestite automaticamente dall'elettronica, che analizzano la strada 1000 volte al secondo. Il lussuoso abitacolo, inoltre, utilizza materiali provenienti da fonti sostenibili, e beneficia di un sistema audio realizzato in collaborazione con Kef con suono surround 3D abilitato per Dolby Atmos.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA