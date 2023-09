Jeep Gladiator saluta l'Europa con la FarOut final edition

In linea con il piano di transizione energetica, Jeep annuncia la fine delle vendite del pick-up Gladiator in Europa attraverso l'introduzione della FarOut final edition, già disponibile su ordinazione.

Si tratta di una vettura realizzata sulla base della Jeep Gladiator Overland, che si distingue mediante dettagli specifici, quali la targhetta metallica FarOut Edition sul portellone posteriore, le decalcomanie nere sui passaruota anteriori, i cerchi da 18 pollici in nero lucido, le pedane laterali nere, ed il tetto rigido in 3 pezzi rimovibile in tinta con la carrozzeria.

Gli interni, completamente lavabili, presentano la selleria in pelle McKinley premium, oltre ai sedili ed al volante riscaldati, di serie, ed un sistema audio Alpine con 9 altoparlanti e subwoofer posteriore. Disponibile nelle livree Bright White, Black, High Velocity, Silver Zynith, Sting Grey, Sarge Green e Hydro Blue, questo pick-up è spinto dal motore turbodiesel 3.0 V6 da 264 CV e 600 Nm di coppia massima abbinato a un cambio automatico a otto velocità.

Non manca un sistema di trazione integrale con tanto di marce ridotte per affrontare ogni ostacolo in off-road.



