Bmw amplia offerta X1 elettrica con versione eDrive20

Con il modello iX1 eDrive20 la Bmw amplia l'offerta della sua Suv compatta con una seconda proposta a zero emissioni. La nuova variante ha la trazione anteriore e dispone di 150 kW (204 Cv) di potenza massima, è accreditata di un'autonomia tra 430 e 475 km per pieno di elettroni e consuma in media tra i 17,2 e i 15,4 kWh per percorrere 100 chilometri (ciclo Wltp).

Prodotta nell'impianto di Ratisbona, in vendita in Italia da novembre 2023, la due ruote motrici affianca in listino la più potente iX1 xDrive30 da 230 kW (313 Cv), con trasmissione 4x4.

Equipaggiata con un motore Ev capace di erogare una coppia massima di 247 Nm, la eDrive20 raggiunge i 170 km/h di velocità massima e scatta da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi.

L'ultima arrivata nel pianale ospita una batteria ad alta tensione da 64,7 kWh che può essere rifornita in corrente alternata fino a 11 kW per un pieno 0-100% in 6,5 ore. A richiesta, l'auto può essere dotata di sistema di ricarica a corrente alternata trifase da 22 kW, per un tempo per pieno che scende a 3,45 ore. L'accumulatore può essere collegato anche a una presa a corrente continua sino a 130 kW, per un rifornimento dal 10 all'80% in 29 minuti.

L'equipaggiamento italiano della iX1 eDrive20 prevede come standard, tra gli altri, il sistema di navigazione, il climatizzatore automatico bi-zona, l'assistente al parcheggio con telecamera e numerosi servizi digitali innovativi, resi possibili dall'adozione del sistema operativo 9. Questo, chiariscono dalla Filiale, "consente una gamma più ampia di contenuti digitali per l'informazione e l'intrattenimento, cicli di aggiornamento più rapidi per le funzioni over-the-air, nonché un accesso ottimizzato a molti servizi online specifici come le app di terze parti, servizi di navigazione e di parcheggio ampliati e ulteriori possibilità di personalizzazione, per esempio attraverso nuovi My Modes". Il tutto a vantaggio delle possibilità di personalizzazione per il cliente della parte elettronica, a partire appunto dai servizi digitali.

Il prezzo della iX1 eDrive20, che sarà più accessibile rispetto al listino di partenza di 58.400 euro dell'attuale iX1 xDrive30, verrà diffuso nelle prossime settimane.

