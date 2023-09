Kia: arriva la Sportage Special Edition

Sono trascorsi 30 anni dal lancio sul mercato della Kia Sportage, ed il brand celebra questo anniversario con una serie speciale denominata Special Edition.

La nuova variante del C-Suv, venduto in 7 milioni di unità nel mondo, arriverà sul mercato nel corso del 2023 con inediti particolari estetici.

Nello specifico, la Kia Sportage Special Edition sfoggia profili laterali in nero lucido sui finestrini e sullo spoiler, e nuovi elementi di design, come la finitura cromata scura inserita nella zona anteriore, posteriore, e lungo le fiancate.

Nella dotazione di questa serie speciale non mancano all'appello i vetri scuri, e nuovi cerchi in lega sportivi da 19 pollici in nero lucido.

Inoltre, la Special Edition sarà disponibile in una nuova livrea denominata Wolf Grey, oltre alle tonalità Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal ed Experience Green.

L'abitacolo presenta sedili in tessuto scamosciato e similpelle, con quelli anteriori a regolazione elettrica, due schermi da 12,3 pollici, oltre ad una specifica combinazione di colori.

"Nell'arco di 30 anni e di cinque generazioni, la formula del successo di Sportage è rimasta sempre la stessa - ha dichiarato Alexandre Papapetropoulos, director product & pricing di Kia Europe - le sue eccellenti doti dinamiche e l'indiscutibile appeal estetico hanno conquistato gli automobilisti di tutto il mondo".



