Ford Mustang Mach E Rally, vera erede elettrica di Focus RS

Nei primi mesi del 2024 la famiglia delle Ford Mustang Mach E, con propulsione esclusivamente elettrica, si arricchirà di una nuova versione che utilizza una veriante ottimizzata del sistema di propulsione della Mach-E GT e che ha una specifica missione: assicurare stabilità, agilità e divertimento di guida anche sullo sterrato.

E' l'inedita Mustang Mach E Rally che Ford ha presentato per la prima volta senza mimetizzazione all'IAA Mobility Show di Monaco, dopo averla mostrata ancora 'mascherata' al recente Goodwood Festival of Speed.



Grazie a specifiche tarature - come l'assetto più alto di 20 mm - e a una configurazione a due motori per complessivi 358 kW (487 Cv) e più di 880 Nm di coppia, Mach-E Rally aggiunge un nuova interpretazione del concetto di auto elettrica. Lo fa ereditando le esperienze Ford nei rally e portando il carattere della Mustang elettrica sulle strade sterrate.

"Solo un anno fa, questa era solo un'idea; quello che vediamo oggi è una testimonianza della passione e dell'intensa creatività del nostro team Model E - ha affermato Donna Dickson, ingegnere capo della Mustang Mach-E - Siamo costantemente alla ricerca di nuove forme di prestazioni; la combinazione di sospensioni ottimizzate per i rally, di un sistema di propulsione elettrica a doppio motore e uno stile esterno più sportivo rendono la Mustang Mach-E Rally un modello con caratteristiche diverse che entusiasmeranno i clienti che cercano per nuove avventure". Ford porta al debutto nella Mach-E Rally la modalità di guida RallySport specifica per la guida fuori dall'asfalto e che adatta i sistemi di controllo elettronico per consentire un maggiore slittamento, una risposta lineare dell'acceleratore per un migliore controllo e un recupero in frenata più incisivo. Lo evidenzia un video ufficiale su canale Ford di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ClaT2MnkYd4&t=1s) Mustang Mach-E Rally - che utilizza una batteria agli ioni di litio da 91 kWh (utilizzabili) oltre ad avere un assetto rialzato di 20 millimetri rispetto alla Mach-E GT - è dotata di un'esclusiva sospensione con molle appositamente progettate e ammortizzatori MagneRide.

'Calzata' con cerchi in lega da 19 pollici in bianco brillante, ispirati alla lunga storia di auto da rally Ford, e pneumatici Michelin CrossClimate 235/55 R19, la Mustang Mach-E Rally dispone di dischi freno anteriori da 385 millimetri con pinze Brembo verniciate in rosso. Tenendo conto della ghiaia che si solleva percorrendo ad andatura sostenuta sullo sterrato, la parte inferiore del veicolo è stata dotata di uno scudo che protegge i due motori elettrici e di una pellicola protettiva che aiuta a ridurre le scheggiature della vernice nei parafanghi.

Come optional sono disponibili minigonne antifango mentre è di serie un gancio di traino integrato nella parte anteriore, per vivere come nei rally le avventure sullo sterrato.

La nuova modalità di guida RallySport - combinata con i nuovi pneumatici - consente alla Mustang Mach-E Rally di assicurare il massimo divertimento (in tutta sicurezza) sia in condizioni di neve che su strade scivolose.

Tra gli elementi che distinguono esternamente questo modello spiccano lo spoiler posteriore ispirato alla iconica Focus RS e altri dettagli esclusivi tra cui i fendinebbia, le modanature superiori e inferiori della carrozzeria, lo splitter anteriore, il tetto verniciato in nero e lo stemma anteriore che ospita elementi ispirati al rally.

Internamente sono presenti accenti bianchi brillanti sul cruscotto, sulle razze del volante e nelle cuciture a contrasto sui pannelli porta. Ma l'elemento caratterizzante sono soprattutto i sedili racing progettati da Ford con faccia posteriore bianca brillanti e scritta Mach-E Rally impressa sulla superficie.

Tutte le Mustang Mach-E Rally includono due strisce da corsa di serie sulla carrozzeria, che può essere richiesta in un'audace tavolozza di colori di serie - Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green e Grabber Yellow - oppure come opzione Star White e Glacier Grey.

