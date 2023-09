Toyota lancia la nuova ammiraglia Century, è un luxury suv

Toyota lancia il nuovo luxury suv Century in Giappone, un modello inedito che affiancherà l'esistente berlina 'top' Century ancora disponibile fino a data non precisata.

L' iconica denominazione Century ha debuttato nel 1967 come l'auto premium da far guidare all'autista e fino ad oggi non ha potuto che scalfire il ruolo dei brand occidentali nel mercato giapponese delle limousine, se non nella nicchia delle flotte ufficiali.

Ma come è stato spiegato in un evento trasmesso globalmente in streaming, Toyota ha deciso ora di dare una svolta a questa situazione creando un modello di lusso 100% giapponese capace di confrontarsi sulla scena mondiale.



La Century di prima generazione fu costruita negli Anni '60 con la migliore tecnologia che il Giappone aveva da offrire all'epoca. Si basava sul concetto di un design che la nota dell'azienda definisce 'dignitoso' e che univa l'estetica tradizionale giapponese con un approccio incentrato sull'uomo per ottenere silenziosità e confort eccezionali.

Fino all'inizio del terzo millennio la Century è stata l'auto con autista preferita del Giappone, incarnando uno spirito impareggiabile di omotenashi (o ospitalità) che garantisce ai suoi passeggeri (spesso vip o importanti manager) di compiere i loro tragitti in tutta comodità.

Ma Toyota, nel corso degli ultimi anni, ha riflettuto e lavorato a lungo sulla direzione da prendere per la futura del Century. Le esigenze delle auto con autista sono infatti cambiate poiché gli ospiti delle limousine utilizzare il tempo trascorso sulla strada in modo più efficace dormendo in auto o partecipando a riunioni online.

Circostanze queste che hanno portato il team di Toyota all'idea di introdurre un nuovo modello che secondo il concetto denominato (senza molta fantasia) The Chauffeur ha fatto evolvere l'esistente concetto Century in un veicolo da usare con autista Un modello elitario che punta a soddisfare le aspettative dei clienti negli anni a venire, ereditando la dignità, la silenziosità e il confort - si legge nella nota - che si addicono alla Century.

Per farlo l'ammiraglia di Toyota diventa un Luxury suv da 5,2 metri di lunghezza (e dal look molto simile a quello di Rolls-Royce Cullinan) per offrire a massima libertà di movimento a un numero ancora maggiore di potenziali clienti.

Le proporzioni sono quelle caratteristiche delle vetture da affidare all'autista, con il baricentro progettuale nella parte posteriore e porte di dimensioni generose. Da notare che sono previste due soluzioni: una con porta tradizionale incernierata e grande angolo di apertura (75 gradi) e l'altra con sistema a scorrimento. Previsti nche predellini elettrici che si retraggono automaticamente.

I sedili posteriori sono completamente reclinabili con funzioni che consentono ai passeggeri di rilassarsi completamente, inclusi varie soluzioni di ristoro e un impianto sonoro integrato che avvolge i passeggeri con la sensazione di un concerto dal vivo.

Inutile dire che Toyota ha scelto per il nuovo luxury suv Century Il sistema ibrido plug-in basato su V6 da 3,5 litri di nuova concezione, progettato per funzionare come un Bev per l'uso quotidiano e come un Hev nei viaggi a lunga distanza, rendendolo il propulsore ideale per un veicolo con autista. Il motore fornisce prestazioni in ripresa e accelerazione che l'azienda (senza specificare i dati) definisce esaltanti.

Questo per assicurare che l'auto possa essere condotta non solo dall'autista, ma anche personalmente dal proprietario nelle occasioni in cui sperimentare il piacere della guida.

Proposto ad un prezzo base che corrisponde a 159mila euro, il nuovo luxury suv Century verrà venduto attraverso i Meisters - un gruppo di consulenti e ingegneri con una vasta conoscenza del marchio e disponibile presso selezionati concessionari Toyota - per proporre a ciascun cliente l'auto che soddisfi le sue esigenze. In futuro saranno disponibili anche per creare un Century unico nel suo genere, come la variante cabriolet che è stata mostrata in un bozzetto durante la presentazione. .



