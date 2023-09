Audi Q8 evoluzione su tutti i fronti per il suv top di gamma

Guai a chiamarlo restyling: la nuova generazione di Audi Q8 - il modello top di gamma che coniuga il carattere di una coupé a cinque porte e la versatilità di un grande suv - propone infatti oltre al nuovo look una serie d'importanti miglioramenti alle tecnologie di bordo.



E' il caso dei proiettori a Led Audi Matrix HD con spot laser che raddoppia il raggio d'azione degli abbaglianti e i gruppi ottici posteriori Oled, ma anche alla meccanica che evolve con il debutto delle sospensioni pneumatiche Adattive Sport.

Audi Q8 propone un design più muscolare con single frame frontale che è stato ampliato e che beneficia di un nuovo (e più moderno) trattamento della griglia. Spiccano nello scudo paraurti dal nuovo design le prese d'aria con dimensioni più generose e l'inedita firma luminosa che deriva dalla disponibilità dei proiettori a Led Audi Matrix HD con spot laser che permettono di ottenere molteplici firme luminose.

Nella zona posteriore del Q8, la fascia a Led che raccorda i gruppi ottici - che sono ora con tecnologia Oled integra un ampio inserto in nero lucido, ora più pronunciato, corredato degli anelli Audi. Arrivano anche nuovi cerchi in lega, diversi colori carrozzeria e inedito inserti decorativi che sottolineano l'esclusività di questo modello.

In particolare è possibile scegliere per Q8 tra otto inserti decorativi (tra i quali le novità in carbonio twill opaco e alluminio spazzolato opaco color argento) e tra le inedite le tinte metallizzate - di derivazione Audi Sport - oro Sakhir, blu Ascari e rosso Peperoncino. La gamma cerchi comprende cinque nuovi disegni con dimensionamenti da 21 a 23 pollici.

Altra novità è la presenza anche in Q8 della rinnovata corporate identity di Audi che aveva debutto nel modello elettrico Q8 e-Tron. E' caratterizzata dal design bidimensionale (2D) dei Quattro Anelli che diventano elemento della mascherina e dalla denominazione modello con lettering Audi posizionata lateralmente in corrispondenza dei montanti B.

Le sospensioni pneumatiche adattive sport sono di serie, ma con taratura specifica S per l'Audi SQ8 Tfsi. Mediante il controllo Audi drive select è possibile variare sino a 90 mm l'altezza da terra della vettura.

Oltre allo sterzo progressivo di serie, a demoltiplicazione e servoassistenza variabili, Audi offre a richiesta (di primo equipaggiamento per Audi SQ8 TFSI) lo sterzo integrale, in grado di sterzare le ruote posteriori sino a un massimo di 5 gradi.

Sono previste per l'Italia tre varianti di motore, tutti V6 3.0 e con tecnologia di elettrificazione mild-hybrid a 48 Volt.

Due sono a gasolio e uno a benzina. Si va dall'Audi Q8 45 Tdi da 231 Cv alla più potente Q8 50 TDI (286 Cv) fino al modello top della famiglia il benzina SQ8 Tfsi che eroga 340 Cv.

Con 500 Nm di coppia la versione SQ8 realizza lo scatto 0-100 km/ in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Nel corso del 2024 debutterà la versione plug-in hybrid che completerà la gamma di questo suv coupé. La rinnovata famiglia del Q8 sarà nelle concessionarie italiane di Audi nel corso del quarto trimestre 2023.



