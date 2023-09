Nuovo Peugeot 2008 debutta sul mercato italiano

A quattro mesi dalla sua presentazione, Peugeot ha annunciato il debutto sul mercato italiano di Nuovo 2008. La campagna di lancio di Nuovo 2008 è partita nelle scorse ore, all'insegna del messaggio 'Allure è carattere', insieme ad una comunicazione che sottolinea la disponibilità di Nuovo 2008 nelle tre motorizzazioni benzina, Diesel e 100% elettrica.

Nel mese del debutto italiano di Nuovo 2008, la casa del leone mette a disposizione di tutti i clienti un'offerta grazie alla quale è oggi possibile mettersi al volante di Nuovo 2008 con una formula finanziaria che prevede una rata di 199 euro al mese, identica per tutte le alimentazioni disponibili sul modello.

In particolare, per Nuovo E-2008 l'offerta si basa sul leasing finanziario Peugeot e-Go (disponibile anche su altri modelli della gamma) con tasso del 5.75%. In questa offerta è inclusa nel canone mensile anche la Easy Wallbox che permette di migliorare ulteriormente l'esperienza di ricarica domestica.

Per il debutto nel mercato italiano Peugeot mette poi a disposizione diversi esemplari in pronta consegna per permettere ai clienti di godere da subito delle tante innovazioni che Nuovo 2008 porta sul mercato: in primis, l'ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit di ultima generazione, anche con tecnologia 3D.

La gamma motori prevede una unità Diesel BlueHDi da 130 Cv con cambio automatico Eat8, due benzina PureTech, una con 100 Cv con cambio manuale ed una da 130 Cv con automatico Eat8 e, tra non molto, anche una versione Hybrid 48V. In aggiunta, le due versioni 100% elettriche: il nuovo motore da 156 Cv con batteria da 54 kWh (per 406 km autonomia media Wltp e 576 km in città) e la versione da 136 CV con batteria da 50 kWh (in produzione da febbraio 2024).



