Arriva Polestones 01, il suv 6 posti by Pininfarina Shanghai

La startup cinese di veicoli elettrici Polestones Automobile, di proprietà di Rox Motor, ha presentato Polestones 01, suv di lusso ibrido di medie dimensioni per famiglie amanti dei viaggi a lunga percorrenza nel massimo comfort. E' il primo 'recreational suv' a 6 posti dotato di sedili in stile aereo e di un ingegnoso spazio cucina per pranzi all'aperto, completo di dispenser d'acqua e fornello a induzione, che può essere alimentato attraverso una presa di corrente esterna 220V. Polestones 01 adotta un motore a benzina da 1,5 litri a quattro cilindri e offre un'autonomia di 235 chilometri in puro elettrico, che sale a 1.115 chilometri nella combinazione termico ed elettrico. Il design interno ed esterno è stato realizzato dal team di Pininfarina Shanghai, coinvolto dalla fase creativa iniziale fino all'industrializzazione.

"Nel disegnare Polestones 01 ci siamo ispirati al carattere cinese shi, che significa roccia. Lo ritroviamo nel logo, nel design dinamico dei fari anteriori, nei raffinati fari posteriori tridimensionali e nella presa d'aria quadrata e maestosa. La linea orizzontale sul profilo del veicolo trasmette pulizia formale, mentre gli archi robusti delle ruote e i cerchi di grandi dimensioni accentuano la sua potenza all'aperto, conferendogli una forte personalità. Il risultato finale è un solido suv fuoristrada che si allinea perfettamente alle attuali tendenze del segmento" spiega Matteo Piguzzi, vice president Design di Pininfarina Shanghai.

Il suv è disponibile in due configurazioni: una versatile versione a 7 posti e una versione premium a 6 posti con lussuosi sedili in stile aereo nella seconda fila.







