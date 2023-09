Premiere Opel Corsa 2024, Astra ST EV e concept Experimental

Il fulmine di Opel brilla a Monaco, all'IAA Mobility 2023. Alla rassegna bavarese, aperta al pubblico dal 5 al 10 settembre, la Casa di Rüsselsheim presenta tre novità mondiali: la Corsa model year 2024, subito anche Electric e già ordinabile in Italia, la familiare Astra Sports Tourer sempre elettrica, nelle concessionarie da inizio 2024, e il concept a zero emissioni Experimental.

In passerella anche le proposte Opel Rocks e-Xtreme, particolare quadriciclo EV realizzato in esemplare unico, e Rocks Electric Kargo, commerciale leggero a zero emissioni con 400 litri di volume e 140 kg di carico.

Nell'area espositiva di Adac, l'automobile club tedesco, in primo piano l'opera d'arte sportiva Corsa Rally Electric, disegnata da Elisa Klinkenberg, utilizzando come tavolozza la Corsa 2024. Infine, in città, all'IAA Open Space allestito nel cuore della metropoli, in Odeonsplatz, riflettori puntati su Opel Manta GSe e Opel Astra GSe.

Svelata alla stampa internazionale nel corso della mattinata, la concept elettrica Experimental, di cui erano state anticipate alcune immagini e filmate nelle scorse settimane, fa bella mostra di sé allo stand B20 del padiglione B2. Linea sportiva, tecnica futuristica, alimentazione elettrica, rappresenta il manifesto dello sviluppo del brand per i prossimi anni, come sottolineato in conferenza stampa dall'amministratore delegato di Opel, Florian Huettl.



Interessante l'impostazione scelta per l'abitacolo, che sullo stand risulta ancora nascosto ma avrà il volante che si ripiega quando non utilizzato per lasciare spazio alla guida autonoma e sfoggerà sedili particolarmente snelli, rivestiti con tessuti elettrocromici, in grado di creare un'atmosfera luminosa ispirata al benessere.

Dalla visione futuristica di Opel a un modello vero, pronto per le nostre strade, e soprattutto già ordinabile: la Corsa Electric. Il restyling è stato accompagnato da interessanti novità. Frontale caratterizzato dalla cosiddetto 'Opel Vizor', design più fresco al posteriore, la piccola del fulmine sfoggia soluzioni hi-tech in plancia (nuovo sistema di infotainment e schermo touch a colori fino a 10") e fari a matrice Intelli-Lux Led con 14 elementi per una maggiore efficacia illuminante.

Elementi di aggiornamento che sono presenti anche sulle varianti 2023 ibride a 48 V. Due le opzioni di potenza per i modelli a batteria, in listino a partire da 36.500 euro: 100 kW/136 Cv per un'autonomia fino a 354 km e 115 kW/156 Cv per 402 km di raggio d'azione per pieno di elettroni. Per la Corsa 2024 in variante a benzina o ibrida a 48 V i prezzi, invece, partono da 19.450 euro.

Al ballo bavarese delle debuttanti Opel è protagonista anche Astra Electric, con la famigliare Sports Tourer che arriverà nei saloni italiani a inizio 2024, un paio di mesi dopo la versione a cinque porte (in vendita da novembre). Lunga 4,64 metri, larga 1,86 e alta 1,48, la station wagon tedesca ha un motore Ev da 115 kW/156 Cv, accreditato di una coppia di 270 Nm per 170 km/h di velocità massima e può percorrere sino a 413 km con una carica (ciclo Wltp). Grazie a una batteria da 54 kW, particolarmente compatta (rifornibile con colonnine da 100 kW all'80% in soli 30 minuti), fa segnare sulla bilancia 1.760 kg di peso e dispone di un bagagliaio ampio: 516 litri, espandibili a 1.553 litri rinunciando alla seconda fila di sedili.

Equipaggiata di serie con cruscotto digitale da 10 pollici, sistema multimediale e, nell'allestimento Gs con sedili ergonomici, prevede tra gli optional il sistema Intelli-Drive 2.0 con assistenza semiautomatica al cambio di corsia e adattamento intelligente della velocità.

